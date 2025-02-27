打造基隆考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心2027年完工

和平島B考古遺址2020年被指定基隆市定考古遺址，涵蓋新石器時代圓山文化層、鐵器時代十三行文化層，與清朝、日據時期的文化層。（基隆市政府提供）

2025/02/27 19:09

〔記者陳奕劭／基隆報導〕「和平島B考古遺址解說中心新建工程」今天（27日）上午舉行開工動土典禮，將以「漂浮的文化寶藏盒」概念，規劃三層樓建築，含遺址展示、文物展覽、行政空間與服務設施，打造基隆市首座考古文化基地，市長謝國樑出席典禮，盼讓國內外遊客深入了解和平島的歷史文化價值。

基隆市政府介紹，和平島B考古遺址位於平一路台船公司停車場，2020年被指定基隆市定考古遺址，涵蓋新石器時代圓山文化層、鐵器時代十三行文化層，與清朝、日據時期的文化層。其中，西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，更是台灣目前發現最早的天主教教堂。

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市府指出，「和平島B考古遺址解說中心」由九典聯合建築師事務所設計，慶霖營造執行，採用「遺址上方建築設計」，以「漂浮的文化寶藏盒」概念，規劃三層樓鋼構建築，包含遺址展示、文物展覽、行政空間與服務設施，預計2027年完工，未來將成為基隆重要的考古展示與文化教育據點。

謝國樑表示，和平島見證大航海時代的歷史，更是不同族群文化交匯的場域，市府將全力建設解說中心，確保工程如期如質完成，讓和平島的歷史得以傳承並被世界看見；他也感謝文化部文化資產局長陳濟民、立法委員林沛祥、林倩綺與台灣國際造船有限公司的協助，也感謝前市長林右昌的貢獻。

陳濟民指出，和平島B考古遺址是「再造歷史現場」的重要案例，文化部將在預算許可範圍內持續支持此計畫。

「和平島B考古遺址解說中心新建工程」舉行開工動土典禮，打造基隆首座考古文化基地。（基隆市政府提供）

和平島B考古遺址解說中心將以「漂浮的文化寶藏盒」概念，規劃三層樓建築，含遺址展示、文物展覽、行政空間與服務設施。圖為完工模擬圖。（基隆市政府提供）

和平島B考古遺址解說中心將規劃三層樓建築，含遺址展示、文物展覽、行政空間與服務設施。圖為完工模擬圖。（基隆市政府提供）

和平島B考古遺址解說中心2027年完工，將打造基隆首座文化基地。（基隆市政府提供）

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