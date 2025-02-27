嘉義市美食地圖大風吹！傳承4代老牌香腸攤、知名燒肉店搬新家

嘉義市老牌香腸攤「諸羅山香腸」已傳承4代，父女一起烤香腸，繼續提供客人熟悉的好味道。（記者王善嬿攝）

2025/02/27 18:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕老饕、遊客注意！嘉義市知名老牌香腸攤、燒肉店搬遷，包括嘉義市蘭井街傳承4代的「諸羅山香腸」，今年元月遷店到嘉義城隍廟旁；興業西路「色鼎燒肉」營業至3月2日，之後搬遷與「幸福石頭燒肉」合併，美食地圖大風吹。

「諸羅山香腸」早年設攤在嘉義市東區戶政事務所大樓1樓，第3代老闆為照顧老闆娘，將攤位遷回蘭井街住家，第4代由姊弟王瞳渼、王沺富接班，今年元月在嘉義城隍廟旁承租店面重新開張。

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王沺富表示，自阿祖開始創辦的香腸攤，傳承至今已4代，爸爸承接經營40多年，為了投入嘉義市嘉邑行善團志工服務退休，老顧客不捨、希望老店繼續營業，他與姊姊承接，讓老香腸攤繼續為客戶服務。

王沺富說，香腸攤販售的香腸，都是每天清晨6點就開始去筋切塊、調味、絞肉、灌腸手工製作，瘦肉、肥肉比例因應近年健康趨勢調整為8比2，製作就要花約3小時，每天下午1點營業至晚上9點，許多客人買烤香腸回家當下午茶、配菜，另外還有以糯米、花生、絞肉製作的大腸，未來規劃販賣松阪豬肉、鹹豬肉。

色鼎業者何坤城表示，因房東不續租，燒肉店營業至3月2日，之後搬遷與林森西路65號幸福石頭燒肉合併，屆時將提供全新菜色，不過為了老客戶，還會保留石頭火鍋特色菜色。

知名劉里長雞肉飯近日也貼出搬遷告示，劉里長雞肉飯業者劉宗源說，因遊客反映逛文化路夜市，要走到公明路一來路不熟、二來覺得距離遠，順應客戶意見，在光彩街414號另覓新店，目前正施工裝潢，公明路照常營業，預計今年暑假前完成搬遷。

老牌香腸攤「諸羅山香腸」搬遷到嘉義城隍廟旁，持續服務老顧客。（記者王善嬿攝）

嘉義市知名色鼎燒肉營業至3月2日，之後搬遷與林森西路「幸福石頭燒肉」合併。（記者王善嬿攝）

劉里長雞肉飯預告將搬遷到光彩街，目前公明路仍正常營運。（記者王善嬿攝）

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