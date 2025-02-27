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    迎接228連假好天氣！ 白天高溫飆30度 下週二變天剩14度

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/27 18:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起228連續假期都是好天氣！中央氣象署預報，明天起到下週一（3月2日）白天是好天氣，僅花東地區有零星短暫雨，溫暖甚至有點微熱，但下週一晚間鋒面通過，西半部地區和基隆北海和有大雨、甚至雷雨的機率。

    氣象署預報員張竣堯表示，連假期間天氣穩定，各地多雲到晴的天氣，但下週一晚間起到下週二（4日）受鋒面通過和冷空氣報到影響，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    「下週二報到的這波冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，氣溫會有明顯落差」，張竣堯指出，連假期間好白天高溫可達25度到30度，但下週二冷空氣報到後，各地白天可能僅剩下近20度，夜間甚至會降到14度到18度。

    張竣堯表示，下週三、週四（5日、6日）兩天受冷空氣影響，加上華南雲雨區東移影響，全台各地都有降雨機會，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其它地區有局部短暫雨。

    張竣堯也提醒，三月起就進入春天，天氣變化很快速、氣溫起伏也很大，之後也仍會有冷空氣影響，提醒民眾留意氣象預報。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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