前法官陳昆明追思會 捐贈60萬助學家鄉台南七股12校

感恩前法官陳昆明追思會，由台南市昆和之友會今天在他的故鄉台南七股區義合里槺榔舉辦。（昆和之友會提供）

2025/02/27 19:26

〔記者楊金城／台南報導〕感念前法官陳昆明律師長期關心地方、獻身公益、關懷弱勢、獎掖後進的美德，今天（27日）是他逝世百日，台南市昆和之友會在他的故鄉台南七股區義合里槺榔舉辦感恩追思會，台南市議員陳昆和是陳昆明的胞弟，陳昆和、昆和之友會理事長陳中正捐贈60萬元助學金給七股區12所中小學，以勵後學。

陳中正表示，哲人已去，美德長存，吾輩念之。感念陳昆明生前熱愛家鄉，為家族及公益奉獻，特捐贈60萬元獎助學金。

請繼續往下閱讀...

陳昆明出身貧寒，後苦學考取司法官，歷任法官、檢察官再轉任律師，其為人處事正直而溫潤，也影響弟妹和友人，陳昆和也從教職考取律師再從政，陳昆和說，長兄庭訓說「當官就不能想要富有，想要經濟富裕就不要當官」，長兄愛護鄉土，反七股濱南開發案、光電案影響七股人。

感恩追思會由竹橋國小小提琴樂團及新麻吉薩克斯風樂團演出，以追思陳昆明，包括七股區昭明、竹橋國中、七股、大文、龍山、篤加、光復、三股、建功、竹橋、後港、樹林國小等12校，隨後獲頒各5萬元助學金。

感念前法官陳昆明，陳昆和之友會捐贈60萬元助學金給七股區12所中小學。（昆和之友會提供）

台南市議員陳昆和（中）、昆和之友會理事長陳中正（左）捐贈60萬元助學金給七股區12所中小學。（昆和之友會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法