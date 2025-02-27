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    大坑不見了！台中灰濛濛 228連假空品不佳

    台中市空質品質差，今天一片灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

    台中市空質品質差，今天一片灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/27 18:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市天空今天灰濛濛！受高壓迴流及偏東風、東南風型態，台灣西半部污染物易累積，台中空品亮橘燈，中市16個空品測站幾乎亮橘燈，大肚、大甲甚至亮紅燈，PM2.5在海線地區也爆紅燈，台電10座機組有4座歲休或故障，其餘幾乎也降載減排，根據環境部預報，橘色警報恐持續二二八假期到三月二日，短時間也可能達紅色警戒。

    今天到大坑爬山的民眾發現，台中市灰濛濛一片，不但山頭上白霧茫茫，往市區一看，也是灰濛濛。中市環保局表示，近日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，西半部空品為橘色提醒到紅色警色警示。

    台中市16個空品站幾乎亮橘燈，大肚及大甲站也亮紅燈，指標污染物為PM2.5飆破150，達到對所有族群不健康；海線PM2.5也一片紅，大甲、清水、沙鹿、大肚站的PM2.5爆紅，空氣品質糟糕。

    依環境部空品預測，近日空品不佳情形持續亮橘燈到本週日，中部近日也易有局部霧或低雲影響能見度，短時間可能達紅色警示等級。

    環保局表示，空污應變已針對固定污染源（通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查）、移動污染源（車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢）及逸散污染源（營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等，後續將視空品變化情形，適時調整應變措施。

    環保局提醒，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

    大坑山區俯視台中市一片灰濛濛。（讀者提供）

    大坑山區俯視台中市一片灰濛濛。（讀者提供）

    台中空品亮橘燈，中市16個空品測站幾乎亮橘燈，大肚、大甲甚至亮紅燈。（翻攝自環保局官網）

    台中空品亮橘燈，中市16個空品測站幾乎亮橘燈，大肚、大甲甚至亮紅燈。（翻攝自環保局官網）

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