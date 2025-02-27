高壓迴流西半部空品惡化 基北北桃啟動聯合應變

汐止五指山上鳥瞰台北盆地籠罩一層薄霧，勉強只能看見台北101大樓朦朧的線條輪廓！（記者田裕華攝）

2025/02/27 18:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今天（27日）受高壓迴流影響，環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區處於背風側，水平及垂直擴散條件不佳，導致細懸浮微粒（PM2.5）爆表，桃園隨即啟動跨局處通報與應變，並執行基北北桃聯合應變作為。

環保局表示，依據環境部空氣品質監測網數據顯示，近日環境風場擴散條件不佳，污染物容易累積，昨（26日）已與台北市、新北市、基隆市聯繫，提前啟動基北北桃的跨縣市聯合應變，並同時聯繫市府相關局處及啟動執行應變作為。包含通報轄內學校、婦幼機構、老人安養院與兒少社福、醫院等機構注意敏弱族群的防護，另宣導宮廟減少紙錢燃燒與減香、針對營建工地、河川裸露工程進行揚塵抑制，及道路揚塵灑水抑制，並於交通場站進行跑馬燈宣導等。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，基北北桃四市環保局也共同執行污染源管制與應變措施，包含加強稽查高污染排放工廠，嚴密監控污染物排放監測數據；加強營建工地巡查，要求落實物料堆置、裸露地表覆蓋或灑水、車行路徑灑水；並透過巡查及空拍陳情熱點確認有無露天燃燒等措施，以降低污染物排放並減緩空氣品質惡化的影響。

環保局表示，統計今日聯合稽查與應變成果，北北基桃四縣市聯合稽查共計30家工廠、86處營建工地、56家餐飲業者及露天燃燒熱點，並針對車流較大的路段攔檢295輛柴油車、1萬0478輛機車及車牌辨識高污染車輛；此外，各縣市環保局已通知轄內786家大型工廠進行排放減量，各區環境清潔大隊及工廠、工地共同加強道路洗掃作業，總計洗掃達956公里。

環保局提醒，依據環境部預報資料顯示，28日起至3月2日期間仍維持偏東風至東南風環境，西半部空氣品質介於「普通」至「對敏感族群不健康」等級，預計在3月2日下午整體氣象條件改變後，空氣品質將有所改善，提醒市民朋友週末外出時做好呼吸防護措施，以降低健康風險。

高壓迴流致西半部空品惡化，基北北桃提前啟動聯合應變。（環保局提供）

高壓迴流致西半部空品惡化，基北北桃提前啟動聯合應變。（環保局提供）

高壓迴流致西半部空品惡化，基北北桃提前啟動聯合應變。（環保局提供）

高壓迴流致西半部空品惡化，基北北桃提前啟動聯合應變。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法