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    免稅蹭不到反怪她賺信用卡回饋 網傻眼：手續費都沒算有夠貪

    網友發文抱怨，好心幫朋友結帳，讓她可以免稅，卻被朋友酸「賺了信用卡回饋」。示意圖。（彭博）

    網友發文抱怨，好心幫朋友結帳，讓她可以免稅，卻被朋友酸「賺了信用卡回饋」。示意圖。（彭博）

    2025/02/27 22:41

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕貪小便宜的人無極限！網友發文抱怨，與朋友出國旅遊時，好心幫忙結帳，讓她可以免稅，卻被朋友酸「賺了信用卡回饋」，讓她既傻眼又無奈。文章曝光後，網友一面倒支持原PO「連海外手續費都沒算，還說別人賺回饋，真的很貪小便宜」。

    網友昨日在Dcard發文抱怨，與朋友出國旅遊逛商店時，朋友見她東西買比較多，提議一起結帳蹭免稅，她爽快答應。不料結帳時發現店家無法免稅，她便告知朋友並先刷卡，朋友也按讚認可。沒想到晚上算帳時，朋友卻抱怨「早知道就自己買了，你刷卡有回饋等於免稅，卻沒算給我」。她滿頭問號直呼「我的回饋只有3％，還佔用我的額度欸」！

    雖然朋友後來說「算了沒關係」，但原PO仍覺得不舒服，認為對方原本想蹭免稅，沒成功後反酸她賺了回饋。她無奈表示，當時不知如何處理，甚至想退貨。她好奇問網友「這種情況，大家會把信用卡回饋分給朋友嗎」？

    文章曝光後，網友一面倒支持原PO「國外刷卡還有手續費欸，他有算到嗎」、「信用卡是妳的回饋關她什麼事啊？妳還幫她結帳欸，何況回饋只有3％還要算海外手續費」、「你朋友圈是丐幫嗎」、「免稅額5500日圓x0.23x3％才38塊台幣，他甚至沒買到免稅額，你也不是3％全拿還要扣海外刷卡手續費1.5％等於一半，一瓶麥香的錢也要計較，自己想蹭免稅還反過來說別人賺回饋，真的很貪小便宜」。

    另外，許多人建議跟這種朋友絕交，「建議絕交，東西你留著用」、「跟你算信用卡回饋的人，這種還叫朋友嗎」、「是我我會算給他然後絕交，吃相難看，連退稅門檻都到不了的金額是有多少回饋」、「出國還要算這些東西？我們出去玩都直接給朋友刷卡集點還是算紅利什麼的（朋友也會抹零頭之類），像她那樣也沒明講也不互相的人，還是不要有太多牽扯」。

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