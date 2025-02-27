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    濃霧亂航班 交通部：基隆-馬祖船班尚有空位

    濃霧亂航班，交通部常務次長林國顯（左1）27日赴松山機場視察。（交通部提供）

    濃霧亂航班，交通部常務次長林國顯（左1）27日赴松山機場視察。（交通部提供）

    2025/02/27 17:52

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受到濃霧影響，馬祖南北竿機場今（27日）暫停起降，交通部航港局表示，今晚、明早航班尚有空位，請民眾多加利用。另外，228和平紀念日三天連假期間，航班可能因濃霧或低雲而異動，請旅客留意相關資訊。

    航港局表示，今晚10時基隆往馬祖「台馬之星」航班尚有140餘座位，明天上午9時30分由馬祖南竿經東引返回基隆航班尚有400餘座位，有需要民眾可搭乘利用。

    航港局說明，已備妥海空聯防機制，並透過航空站廣播、馬祖日報電子報、馬祖網路社群等宣導。

    民航局副局長方志文表示，今天上午部分機場受濃霧及低雲影響，導致部分航班有取消情形，中午過後天氣狀況轉好，已持續掌握各機場現場候補狀況，以適時協調航空公司增班。

    今年228連假從2月28日至3月2日，共有3天，連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動。交通部常務次長林國顯今赴松山機場視察228連假疏運。

    林國顯表示，民航局已準備多項應變措施，也已經請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，並協調航港局及國防部適時協助疏運，呼籲民眾留意氣象資訊變化，妥善規劃行程。

    民航局提醒，離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當天提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。

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