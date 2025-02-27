「阿里山花季」3/10開鑼 3/8起阿里山公路假日交管

阿里山花季疏運及購票資訊。（林業署嘉義分署提供）

2025/02/27 17:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區「阿里山花季」3月10日開鑼，園區山櫻花已盛開、阿龜櫻也開花約7成；因應賞花人車潮，公路局規劃3月8日至4月6日期間共12個週末假日上午，在台18線阿里山公路66公里至88.2公里管制轎車通行，主辦單位提醒旅客，在61公里樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」上山。

林業及自然保育署嘉義分署今天表示，「阿里山花季」3月10日至4月10日盛大展開，園區擁有31種櫻花，目前山櫻花盛開、唐實櫻開2成，花季主角染井吉野櫻預計3月中旬後是最佳觀賞期；高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花預計4月上旬開花，花期可延續至4月底。

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嘉義分署表示，為配合停車管理系統實施交通疏導措施，阿里山花季期間，將引導遊客到阿里山公路89至95公里臨時停車區停車，設置10處免費接駁站，平日上午8點至下午6點、假日上午5點至下午6點，接駁遊客往返阿里山入口轉運站，阿里山轉運站設有散客售票處，加入購票流程。

交通部公路局3月8、9、15、16、22、23、29、30日以及4月3日到6日，12個週末假日的上午6點至11點交通管制，管制時段內，阿里山公路66公里至88.2公里管制轎車通行，自行開車旅客可停車在61公里樂野服務區，轉搭花季專車到園區；遊覽車須在29公里處口自然教育中心對面預先購買遊樂區門票。

嘉義分署表示，遊客可在線上預先購買疏運套票，包含森林好好玩、阿里山easy go、雄獅旅遊、ibon、易遊網等通路均可購買，交通管制、活動詳洽「阿里山花季2025」網頁。

香林服務區等處阿龜櫻已開花7成。（林業署嘉義分署提供）

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