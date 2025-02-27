屏東鳳梨與蜜棗、蘭花展 228連假登場

蘭花水族館將觀賞魚和蘭花結合。（屏東縣政府提供）

2025/02/27 18:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業物產館在228連假舉辦「屏東旺來，棗到幸福」農產行銷活動，現場除了可以買到當季最好吃的的鳳梨、棗子外，還有市集、蘭花主題特產，親子「蜜棗糖葫蘆DIY」等各項的活動，讓屏東農業物產館成為好吃、好玩、好逛的好地方。

縣府農業處表示，屏東鳳梨與蜜棗即將進入產季高峰，從2月28日至3月2日每日上午11時至下午5時在屏東農業物產館舉辦「屏東旺來，棗到幸福」農產行銷活動，活動期間也推出一系列體驗活動，現場發放限量50杯的「鳳梨飲品特調」供民眾試飲；還有「鳳梨豆醬、果醬及蜜葫蘆DIY」，讓民眾親手製作美味的農產品；也能預約在Facebook「屏東農好」粉絲專頁中報名參加採果樂，活動現場設有小農市集，集合屏東優質農產品及在地小吃等超過20家攤位，以及小丑氣球秀、魔術表演、氣墊城堡區等活動，讓全家大小都能盡興而歸。

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農業處指出，屏東農業物產館現在有蘭花主題展、屏東林業物產展、花系列展、喝牛奶活動、水中世界、屏東農村新食尚、草花蔬菜種植挑戰賽、瀕危物種保育成果展等，其中蘭花生活展，有精彩的花藝設計融入生活的各種型態，展示出屏東蘭花產業的超強軟實力。

屏東農業物產館也能報名採果樂。（記者葉永騫攝）

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