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    新竹市太初玄清宮化身兒童樂園 體驗夢幻小火車、海盜船

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

    2025/02/27 18:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區太初玄清宮慶祝建廟30年，化身為兒童樂園，並與市府、新竹市媽祖文教藝術推展協會合作，3月7日到9日舉辦「夢幻童年太初幸福樂園」活動，可免費乘坐幸福旋轉木馬、夢幻小火車、太初探險海盜船、好人緣盪鞦韆等遊樂設施，還有小小兵和大型獨角獸空氣城堡等遊戲，邀大小朋友感受即將到來的兒童節歡樂氣氛。

    太初玄清宮也會舉辦祝壽祈福慶典儀式，有拜斗、點燈、七星平安橋以及祈福卡專區，民眾可透過各式祈福活動，祈願未來事事如意、學業進步。

    主任委員葉金進表示，香山區位處竹市偏鄉，當地孩子的藝文資源和活動較匱乏。因此，太初玄清宮建廟30年之際，擴大舉辦主祀神明三清道祖聖誕慶典，並增設兒少戶外互動藝文活，邀香山區孩子們來參加。

    此外，廟方每年舉辦的過七星平安橋活動，今年加碼舉辦抽好運籤活動，若過七星平安橋喜獻緣金100元，就可獲得抽好運籤一次，有機會將iPhone16、55吋電視、純金手鍊等豐富精美獎品帶回家。

    太初玄清宮執行長葉峻男表示，活動首日在3月7日晚上6:40開始，將結合新竹市寺廟首創廟宇燈光秀與皮影戲開演，將是宗教傳統盛會，邀市民與親子來參與，歡度夢幻童年時光，實現孩子的童年夢。

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區的太初玄清宮化身兒童樂園，邀大小朋友體驗夢幻小火車及海盜船等兒童設施活動。（記者洪美秀攝）

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