環境部推生活碳足跡計算器 登錄爽抽獎

環境部推生活碳足跡計算器。（記者楊媛婷攝）

2025/02/27 18:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕改變生活模式就能助減碳，環境部今（27日）推出「生活碳足跡計算器」，透過計算器分析時食衣住行的主要項目，並提供個人化碳排放數據分析，因人類生活碳足跡排放主要是來自交通與住宅能源，環境部次長施文真表示，透過該計算器，希望讓民眾可自發多利用公共運輸工具，冷氣也調高溫度使用。

環境部所架設的「生活碳足跡計算器」將分為「住宅能源」、「交通」、「飲食習慣」、「日常用品消費」、「旅遊休閒消費」的碳排量，環境部綜規司長洪淑幸表示，除飲食習慣預估最慢今年底前會上線外，其他類別都已架設完成，分階段提供「均值模式」、「自訂模式」兩種計算方式，民眾紀錄後還可以比較自己生活的碳足跡是否高於或低於平均值。

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洪淑幸表示，民眾可以透過行為方式的調整降低碳排量，如汰換老舊冰箱，每年可減碳191.62公斤二氧化碳當量，冷氣調高1度並搭配電風扇，每年可減碳83.93公斤二氧化碳當量，自備盥洗包取代旅館的一次性備品，每年可減碳5.44公斤二氧化碳當量，自備環保杯取代一次性飲料杯每年可減少9.67公斤二氧化碳當量，洪淑幸進一步指出，如果每週至少喝3次手搖飲的民眾，每次都自備環保杯，累計2年減少的碳排量已超過使用一次性飲料杯。

富人常也是排碳大戶，施文真表示，不會對富人透過強制方式要求減碳或課徵額外費用，現階段還是希望透過計算器方式鼓勵自主減碳。

為鼓勵民眾參與，只要使用該計算器完成碳足跡自評並登錄，自2月28日起到3月29日的活動期間有機會獲得千萬綠點抽獎資格，每天前35名完成登錄者，還可加碼獲得1萬綠點，綠點可用於綠生活優惠兌換咖啡等日用品。

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