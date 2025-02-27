小琉球年均近280萬人次往返 屏縣府斥資1.6億打造貨運碼頭

新園鹽埔漁港貨運碼頭模擬圖。（屏縣府提供）

2025/02/27 17:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球是國旅一片疲軟唯一的中流砥柱，去年搭船年往返人接近280萬人次，而隨觀光發展越發成熟，各式貨品包括食衣住行等的物資運送是數量越來越多，屏東縣政府規劃「鹽埔客貨運專區」，客運的船運中心去年已啟用，也提升鹽琉線的人潮，今天再度為貨運碼頭動土，貫徹交通場站「人暢其行、物暢其流」宗旨，縣長周春米就說，鹽琉線航運服務中心去年中才啟用，但搭乘人次卻是立刻上漲較往年提升逾4萬人，顯見新場站的吸引力。

屏東縣政府今天舉辦貨運碼頭動土典禮，縣長周春米、航港局長葉協隆及地方民代等一同持鏟動土，周春米說，小琉球為國內離島觀光重鎮，年均往返人次在280萬人，因應當地民生物資、旅宿業建材需求及垃圾量處理，因此規劃興建鹽埔漁港貨運碼頭，感謝航港局支持新建。

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周春米表示，小琉球貨運量逐年攀升，在東港呈現載運飽和下，鹽埔漁港貨運碼頭的興建工程是刻不容緩，未來完工後可同時提供3艘貨運船舶作業，除帶動鹽琉線的交通運輸產業及提升貨物交易量，更能促進鹽埔漁港及新園鄉繁榮，這個工程經爭取中央補助1.36億元，縣府自籌近3千萬元，斥資總經費1.65億元打造新的貨運專屬碼頭，預計2026年5月底完工，期望提供旅客、居民、漁民三方服務，打造鹽埔漁港貨運碼頭與客貨運專區共同成為兼顧漁業、交通、觀光的複合式新港區。

她指出，鹽埔港擔負新園、東港及琉球的貨運任務，之前港口淤積，同時只能停1艘上下貨，量能不足，希望能在貨運部分擁有更有效、有秩序場站，促進地方發展，屆時會有寬敞乾淨的貨運碼頭，同時有3台船可以進出，貨也不會風吹雨淋，確保貨運的品質。

屏縣府交旅處表示，未來基地總面積約3585平方公尺，除貨運碼頭外，也包括倉儲區及戶外貨物操作區、停車場、景觀綠地、河道浚挖清疏及補拋消波塊，規劃的鋼構倉儲區可以堆置大量貨物，貨物不會再風吹雨淋，腹地空間則可停放大型機具，改善過去因貨物缺乏堆置場所，造成環境及道路紊亂，同時也達到美化環境景觀。

交旅處強調，鹽埔漁港至小琉球貨運量於2022年達到貨運量最高峰7.4萬噸，相信在貨運碼頭船席數從原來的1席增加至3席後，貨物運輸量會翻倍成長，此外，本工程將進行航道疏浚來維持貨運碼頭泊區水深，並在擋浪堤加拋消波塊，增加堆疊面積，來改善貨運碼頭泊區之穩靜度，以維護船舶進出安全，使貨船能有效率、安全的運送物資。

新園鹽埔漁港貨運碼頭模擬圖。（屏縣府提供）

鹽埔漁港貨運碼頭動土典禮，縣長周春米持鏟動土。（記者陳彥廷攝）

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