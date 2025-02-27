走訪10大「神助攻路線」！新北祈福列車2/28啟程

新莊武聖廟是富貴發達路中的其中一站。（記者董冠怡攝）

2025/02/27 16:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市推出祈福列車，走訪轄內特色廟宇，主打富貴發達、追分成功、增產報國等10大主題「神助攻路線」，並於明天（28日）啟程。

新北市明天（28日）零時起至6月30日推出祈福路線集章活動，將77間廟宇劃分出富貴發達、追分成功、增產報國等10大主題「神助攻路線」，加入活動官方LINE帳號「新北祈福列車（https://lin.ee/VKfE6tc）」，並於指定路線內集滿3間廟宇電子打卡章，就有機會獲得文創列車，每條各有300台專屬車廂，共計10種圖案，可以蒐集串成列車。

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市府民政局表示，祈福列車活動明日啟程，每隔兩週開放兩條新路線，首波開放路線為2月28日富貴發達路、追分成功路；沿線停靠3月14日情字這條路（7間廟宇）、增產報國路（7間）；3月28日保生健康路（9間）、女神追星路（9間）、4月11日肌肉發達路（7間）、劇迷朝聖路（6間）；4月25日秘境魔幻路（8間）、點石成金路（6間），詳細路線及建議行程可至官網（https://www.ntpcluckytemple.tw/）查詢，民眾可依路線屬性，尋找自己的參拜路線。

以富貴發達路為例，精選中和南山福德宮、石碇五路財神廟、板橋深丘福德宮、八里五福宮、金山財神廟等10間特色廟宇，加入官方line帳號，並集滿富貴發達路中3間廟宇電子打卡章，便有機會獲得限量文創列車；遊戲方式以此類推，每條路線都有各自集章點，追分成功路則精選新莊文昌祠、泰山明志書院、汐止忠順廟、樹林鎮南宮等8間。

民政局指出，每條路線的列車編號依據路線屬性具有不同意涵，例如女神追星路是以農曆3月23日媽祖誕辰為車廂編號；肌肉發達路推薦地點大多鄰近青山步道，車廂編號783取自「去爬山」的諧音。此外，響應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，每條宗教觀光路線都有精選場所、設計文創品及周邊景點介紹，官方網站另有英、日、韓、泰語，讓更多人藉由宗教認識新北。

新北推出祈福路線集章活動，規劃10大主題「神助攻路線」，每台列車都會有專屬幸運編號及喻意。（新北民政局提供）

保生健康路3月28日開放，永和保福宮也是其中一站。（記者董冠怡攝）

打卡集章就有機會獲得限量「祈福列車」文創商品。（新北民政局提供）

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