紫南宮借金「呆帳」5000萬 信眾還金多「加碼奉還」

南投有神明銀行之稱的竹山紫南宮，吸引各地民眾到廟求發財金。（記者劉濱銓攝）

2025/02/27 17:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投有神明銀行之稱的竹山紫南宮，去年借出發財金為4億元，還金則高達7億元，甚至有建商還金單筆高達320萬元，惟信眾借金有些也忘了還，以致「呆帳」達5000萬元，廟方表示，過去有人借金1、20年後才還，且借金600元、還金則達6萬元，可說是「加碼奉還」，因此不會把未還的借金當「呆帳」。

紫南宮表示，今年到2月下旬，約有20萬人次借錢，每次借金最多為600元，因此今年已借出約1億多元，去年借金4億、還金高達7億元，甚至有建商一還就是320萬元，成為去年最高紀錄。

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廟方說，紫南宮開放借金約有40年，前年統計借金1、20年未還的金額大約5000萬元，雖然金額不小，但過去都有借金1、20年之後再還的案例，其中很多都是「加碼奉還」，因此不會把未還的錢當呆帳，一般民眾借金過了4年未還金，可能是因住太遠或忘記還了，廟方才會寄通知單提醒，倘若寄出通知單後仍未返還，後續也不會再寄通知或另行催繳。

南投竹山紫南宮，今年到2月下旬借金總額已有1億多元。（記者劉濱銓攝）

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