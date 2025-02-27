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    台南古都馬3/2開跑空品恐不佳 環保局超前部署應變

    台南古都國際半程馬拉松將於3月2日清晨開跑，當天清晨空品恐不佳，南市環保局事先展開應變。（記者蔡文居攝）

    台南古都國際半程馬拉松將於3月2日清晨開跑，當天清晨空品恐不佳，南市環保局事先展開應變。（記者蔡文居攝）

    2025/02/27 16:47

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松將於3月2日清晨開跑，共有國內外2萬多名跑者參加，由近日台南空品不佳，已連2天空品指標出現紅色警示，不少跑友關心當天的空品狀況。根據預測，當天空品可能不佳，南市環保局除啟動應變作為外，也將於賽前加強洗街，預計總洗街長度達100多公里，以降低揚塵維護賽道清潔。

    另外，南市環保局也於古都馬拉松賽事路跑區域，裝設8顆微感器及環境部測站線上監測空氣品質變化，如果賽事期間遇空品不良狀況，將即時通報南市體育局轉知參賽選手，落實自我防護措施。

    南市環保局表示，根據氣象預報，3月2日古都馬拉松賽事，大環境風場由東風轉為偏南風，台南市清晨時段仍處在背風面且風速偏弱，加上濕度高易起霧影響，擴散條件較不佳，易致空品不良對敏感族群不健康等級，環保局除啟動減緩空品不良應變作為外，已安排於賽前一天（3/1）於早上8點至隔日凌晨2點加強府前路、建平路、慶平路、健康路、光洲路、永華路等23條路跑道路加強洗街，預計總洗街長度達112.5公里，以降低揚塵維護賽道清潔。

    南市環保局表示，將於古都馬賽前加強洗街，預計總洗街長度達100多公里，以降低揚塵維護賽道清潔。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局表示，將於古都馬賽前加強洗街，預計總洗街長度達100多公里，以降低揚塵維護賽道清潔。（圖由南市環保局提供）

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