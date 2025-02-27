台中海線出國更方便！679副公車2/28起延駛至台中國際機場

679副公車路線28日起延駛至清水車站與台中國際機場。（市府提供）

2025/02/27 16:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府交通局28日起調整679副公車路線，將延駛至清水車站及台中國際機場，擴大台中國際機場與清水車站大眾運輸連結，更導入全國首創2層大型行李放置區。民眾轉乘台鐵更便利，入境旅客也能快速搭乘公車轉乘至市區。

交通局長葉昭甫指出，台中國際機場隨著航線蓬勃發展，交通局強化台中國際機場的公共運輸服務，目前每日提供清晨6時至晚上11時逾100個班次往返朝馬、水湳、豐原、台中、沙鹿、高鐵台中站等轉運節點，今年再進一步精進公車路線，協調睿奕交通自2月28日起調整679副公車路線，延駛至清水車站及台中國際機場。

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葉昭甫表示，以往台中國際機場聯外公車路線並未經過沙鹿鹿寮商圈及清水車站，近年來台中國際機場國際航班增加，與海線各地的公共運輸需求逐漸提升，提升台鐵海線車站與機場間的接駁服務刻不容緩，市民於2月28日起即能享受更完善的公車路網。

「新版679副公車路線，海線居民更方便往返機場，轉乘其他公車路線前往大雅、神岡、西屯、豐原、潭子等地」，葉局長表示，交通局為居民提供更靈活、便捷的出行方式，睿奕交通也全力配合，以民眾交通需求為最優先的考量，此次路線調整將行駛台灣大道8段、中山路、中清路等路段，並停靠沿線公車站位，提供平日8班、假日8班服務。

睿奕交通更參考國外機場巴士設計，在部分車輛導入全國首創的2層大型行李放置區，讓行李在車上也有位子，機場旅客乘車可以更輕鬆。

交通局指出，679路正線平日班次將由原有的每日12班增加至24班，假日班次則由16班增加至26班，為週末遊客和當地居民提供更多選擇，全面提供無障礙設施，便利各類民眾的乘車需求，市民可以透過交通局網站及「台中公車」APP，隨時查詢班次、停靠站點及車輛動態。

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