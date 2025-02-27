台南整治劉厝排水 中游箱涵截流工程開工

台南市西港區「劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」斥資1.2億元，今天（27日）舉行開工，預定明年7月底完工。（記者楊金城攝）

2025/02/27 16:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港區「劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」斥資1.2億元，今天（27日）舉行開工，預定明年7月底完工，將可減少劉厝大排的污染，改善當地居民生活品質，是台南在水環境治理的重大突破。

包括市長黃偉哲、環境部次長葉俊宏、立委郭國文、陳亭妃、七股溪劉厝大排整治綠化促進會代表參與動土，到場共同見證歷史一刻。

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劉厝大排（下游稱七股溪）流域行經西港、佳里、七股，長期受民生污水及畜牧廢水影響，散發異味，沿岸遇大雨則易淹水，不僅損害周邊環境，並影響居民生活及七股潟湖養殖業，地方屢屢發起陳情要求整治。

南市水利局指出，2016年起，南市府陸續推動劉厝大排的清淤、護岸改善及設立水質淨化場，已大幅改善上游水質，但仍有部分未經處理污水直接排入劉厝大排中游，此次成功向環境部爭取補助中游箱涵截流及功能提升工程。

截流工程涵蓋劉厝大排慶安橋至港墘橋段，改善範圍內的慶安橋、竹林大橋、劉厝橋、順安橋、龍安橋及港墘橋等6座橋梁周邊環境。

水利局長邱忠川指出，工程進行源頭截流與集中淨化處理，針對沿線26處箱涵選定其中9處污染濃度高且流量大箱涵進行截流，每日截流水量設計約960噸，再透過高效截流設施與既有劉厝排水水質淨化場，預計每年可削減生化需氧量162噸、懸浮固體214噸及氨氮68噸，大幅降低區域內污染負荷，改善劉厝大排水質，助益恢復周邊生態健康和七股潟湖養蚵。

黃偉哲指出，截流工程為劉厝大排整治邁開一大步，回應地方需求，盼樹立水質治理的典範。

台南市西港區「劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」，將沿線9處匯入劉厝大排的9處箱涵截流淨化。（記者楊金城攝）

台南市西港區「劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」，將沿線9處匯入劉厝大排的9處箱涵截流淨化。（記者楊金城攝）

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