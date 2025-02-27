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    帶倫敦網紅深度遊台灣 業者設計「賣台包」推MIT

    倫敦網紅嘗試彈奏古典樂器，體驗台灣藝術文化與匠人精神。（圖由飛亞旅行社提供）

    倫敦網紅嘗試彈奏古典樂器，體驗台灣藝術文化與匠人精神。（圖由飛亞旅行社提供）

    2025/02/27 16:21

    〔記者蔡昀容／台北報導〕主打精緻深度客製化行程的飛亞旅行社MyTaiwanTour，2月接待倫敦知名網紅來台旅遊，跳脫傳統熱門觀光景點，設計充滿在地文化故事及互動體驗的特色遊程，並設計「賣台包」精選特色MIT禮品，展現台灣精神。

    飛亞旅行社2014年成立「MyTaiwanTour」，於2017年達成1年接待超過10萬名、來自70國國際旅客的目標，吸引瑪丹娜、萊恩．雷諾斯、諾貝爾獎得主等多位國際名人來台觀光，連年獲TripAdvisor全球旅客五顆星好評。

    MyTaiwanTour於2月7至14日接待22位總粉絲數超過250萬的倫敦知名網紅來台旅遊。飛亞旅行社創辦人吳懷紳表示，網紅團在行程安排上會更加重視具拍攝美感與互動性的景點，以及能創造話題與分享性的內容。

    有別於企業、獎勵旅遊團聚焦於提升團隊凝聚力及建立商業價值的活動，MyTaiwanTour針對網紅性質客製化深度體驗台灣底蘊的旅程。包括走訪新北市菁桐礦業歷史村落、探索宜蘭傳統藝術中心，體驗懷舊氛圍或匠人精神；在宜蘭正福茶園體驗採茶活動，讓網紅感受生態友善種植方式，體會台灣對永續環境的重視。

    飛亞旅行社也設計「賣台包」，替國際客精選MIT品牌商品，例如運用在地農產製成的風味小點，或是結合台灣科技創新的3C產品，展現台灣職人巧思。吳懷紳表示，「賣台包」不只是紀念品，而是一份來自台灣的誠摯款待。

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