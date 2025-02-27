毒物專家姜至剛接掌食藥署 藥師公會不買單：難道只管餐廳別中毒？

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜批，「難道食藥署長只管餐廳不中毒嗎，我想沒有這麼單純吧！」（資料照）

2025/02/27 16:33

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（27日）公布新任食藥署長，由台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，並舉行交接儀式，成為食藥署史上首位醫師背景的署長，不過藥師界不滿，中華民國藥師公會全國聯合會發聲明批評，認為這項任命與專業分工背道而馳；理事長黃金舜更直言，「難道食藥署長只管餐廳不中毒嗎，我想沒有這麼單純吧！」

前食藥署署長莊聲宏今年1月15日屆齡退休，署長一職懸缺逾一個月，由副署長林金富暫代，如今人事底定，姜至剛正式上任，成為食藥署首位具醫師背景的署長。台大醫院院長吳明賢今天也特別出席交接典禮，大讚姜至剛精通藥品與毒理，又具法律碩士學位，是難得的「三刀流」人才。然而，藥師公會全聯會對此不滿，呼籲政府應重視不同專業領域的聲音。

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黃金舜直言，歷任食藥署署長多有藥學背景，他也曾公開呼籲，衛福部應優先考量藥學專業人士擔任此職，因為食藥署不僅管理食品，還涵蓋藥品、再生醫療及化妝品等領域，涉及多種專業，尤其食品與藥品領域應分開才能長治久安。

黃金舜強調，雖然尊重衛福部的人事決定權，但對這次任命結果難以接受。他舉例，口腔司由牙醫主導、中醫藥司由中醫師負責、護理健康司由護理師領導，然而食藥署卻由醫師擔任署長，這讓藥界感到不解。

他進一步指出，新任署長若要領導藥品這塊，必須要有清楚的願景與想法，國內缺藥問題頻傳，去年更爆發輸液短缺危機，而藥品供應涉及物流、倉儲與管理等多個專業層面，若缺乏專業知識，問題恐將惡化，最終受害的還是民眾與藥品從業人員。他也提醒，署長的職責不該侷限於毒物，食藥署的核心任務不只是防止餐廳中毒，而是全面維護台灣的食品與藥品安全。

藥師公會全聯會發聲明表達遺憾，認為此任命違背專業分工原則，強調食藥署主管藥品與食品管理，應由具藥學背景者領導。聲明指出，全球生技與製藥產業迅速發展，藥品審查、監管與品質維護面臨挑戰，COVID-19疫苗、防疫物資短缺及輸注液缺藥危機更凸顯供應風險；健保藥價制度、非法藥物流通問題持續威脅國人健康，而近年頻發的食藥安全事件顯示，政策須結合藥學專業、臨床實務與產業發展，全聯會將持續監督，確保國人健康與藥品供應穩定。

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