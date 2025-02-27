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    貓纜睽違9年調漲 北市：公車、youbike凍漲

    貓空纜車自3月3日起調整收費方式，改以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民票價不變。（圖由台北捷運公司提供）

    貓空纜車自3月3日起調整收費方式，改以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民票價不變。（圖由台北捷運公司提供）

    2025/02/27 16:18

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府宣布貓空纜車3月3日起將調漲票價，為2016年後首度調漲。交通局長謝銘鴻今（27日）表示，貓纜因應成本逐年上升而需要調整票價，也提出相關配套；此外，北市公車、youbike部分，目前並沒有要調整價格。

    台北市貓空纜車目前計費方式為「搭1站70元、2站100元、3站120元」，負責營運的台北捷運公司及台北市政府認為收費方式太複雜、票價太低，決定3月3日起調整收費方式，改採計次收費，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民、兒童及65歲以上長者維持每人每次50元、一日票100元；水晶透明車廂每人每趟次加價50元。

    謝銘鴻今出席市府道安會報前受訪表示，貓纜是兼具公共運輸及觀光性質的運具，並且觀光是未來重點發展方向，不過其設備維護人力成本逐年上升，因此需要做出調整，也有相關配套措施。

    媒體詢問，近期台北捷運常客優惠打折，未來台北的公車、youbike等是否有可能漲價？對此謝銘鴻表示，發展大眾運輸一直是市府不變的政策，市府訂定了2030年達70%綠運輸的目標，低價的票價是目前的策略。

    他指出，台北市一天有上百萬的公車乘客，市府希望能夠儘量來降低通勤族的負擔，因此在這次運價調整裡面，既定的政策是不會調整票價。

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