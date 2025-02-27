為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    勞工短缺、材料價格漲 捷運萬大線二期高架段又流標

    捷運萬大—中和—樹林線第二期施工中，但因CQ880B區段標流標，距離全線完工仍尚待時日。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    捷運萬大—中和—樹林線第二期施工中，但因CQ880B區段標流標，距離全線完工仍尚待時日。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/27 16:14

    〔記者陳奕劭／新北報導〕捷運萬大—中和—樹林線第二期（土城樹林線）中間段CQ880B區段標今天（27日）舉辦第3次公告招標開標，因無廠商投標而流標，將檢討預算後再重新招標。台北市捷運工程局第二區工程處指出，近年勞工短缺、薪資與材料價格提升，未來不確定性增，影響廠商投標意願。

    北市捷運局二工處表示，萬大線二期CQ880區段標（土城段）因多次流標，為了吸引更多廠商，拆分為CQ880A區段標（地下段）與CQ880B區段標（高架段），其中CQ880A區段標已於3月1日開工，但CQ880B區段標仍無廠商投標。

    二工處指出，營建市場因有多件大型工程案同時推出，廠商承攬能力已趨飽和，且受近年國際局勢影響，導致勞工短缺、工資與大宗材料價格飆漲，未來不確定性增，影響廠商投標意願，二工處強調，為了讓萬大線第二期工程全面動工，早日相接中和新蘆線迴龍站，將於檢討後儘速重新辦理招標。

    二工處說明，CQ880B區段標位於CQ880A與CQ890區段標中間，總長3.82公里，範圍沿土城區金城路右轉中華路，沿城林大橋南側跨越大漢溪後，至板橋區溪城路LG14車站為止，共設立3座高架車站（LG11、LG12與LG13）、4段高架橋、1座主變電站。

    因無廠商投標，CQ880B區段標已第3度流標。圖為捷運萬大線二期示意圖。（圖由台北市捷運局提供）

    因無廠商投標，CQ880B區段標已第3度流標。圖為捷運萬大線二期示意圖。（圖由台北市捷運局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播