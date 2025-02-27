勞工短缺、材料價格漲 捷運萬大線二期高架段又流標

捷運萬大—中和—樹林線第二期施工中，但因CQ880B區段標流標，距離全線完工仍尚待時日。示意圖。（記者陳奕劭攝）

2025/02/27 16:14

〔記者陳奕劭／新北報導〕捷運萬大—中和—樹林線第二期（土城樹林線）中間段CQ880B區段標今天（27日）舉辦第3次公告招標開標，因無廠商投標而流標，將檢討預算後再重新招標。台北市捷運工程局第二區工程處指出，近年勞工短缺、薪資與材料價格提升，未來不確定性增，影響廠商投標意願。

北市捷運局二工處表示，萬大線二期CQ880區段標（土城段）因多次流標，為了吸引更多廠商，拆分為CQ880A區段標（地下段）與CQ880B區段標（高架段），其中CQ880A區段標已於3月1日開工，但CQ880B區段標仍無廠商投標。

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二工處指出，營建市場因有多件大型工程案同時推出，廠商承攬能力已趨飽和，且受近年國際局勢影響，導致勞工短缺、工資與大宗材料價格飆漲，未來不確定性增，影響廠商投標意願，二工處強調，為了讓萬大線第二期工程全面動工，早日相接中和新蘆線迴龍站，將於檢討後儘速重新辦理招標。

二工處說明，CQ880B區段標位於CQ880A與CQ890區段標中間，總長3.82公里，範圍沿土城區金城路右轉中華路，沿城林大橋南側跨越大漢溪後，至板橋區溪城路LG14車站為止，共設立3座高架車站（LG11、LG12與LG13）、4段高架橋、1座主變電站。

因無廠商投標，CQ880B區段標已第3度流標。圖為捷運萬大線二期示意圖。（圖由台北市捷運局提供）

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