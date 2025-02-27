南市復興國中學生設計可充式「稻殼鋁電池」拿金牌

南市復興國中勇奪「台灣能—永續能源創意實作競賽」金牌。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/27 16:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台灣能—永續能源創意實作競賽」以「能源」為主軸，結合校園教育。南市復興國中黃宣穎、陳俞禎製造可充式「稻殼鋁電池」，以廢棄物回收再利用的環保概念，獲得國中組金牌獎。

這項競賽由國立科學工藝博物館與永續能源跨域應用人才培育計畫辦公室共同主辦，透過課程融入、實作競賽及校園節能計畫，提高師生對再生能源、碳中和及環境永續的認識。

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獲獎學生黃宣穎、陳俞禎表示，受到探討多孔性炭材的文獻啟發，決定從農業廢棄物「炭化稻殼」出發，也面臨到如何提升其導電性、如何與鋁電池結合等多項挑戰，不斷在失敗中嘗試，最後終於讓風扇轉動起來，後續還將稻殼鋁電池安裝在牆面結構中，設計出「太陽儲能屋」，利用太陽能板將電能儲存至稻殼鋁電池中，提供屋內用電。

他們說，「稻殼鋁電池」相較一般鋁空氣電池，具有低汙染、低成本、超輕薄、可充電、可彎曲等多項優勢，期望未來能運用在產業中，不斷激發出更多創意和巧思研究。

復興國中與科技中心合作，積極引導學生探索能源議題。校長陳文財說，去年陳孟劭同學方以「風水輪轉：氣、液兩用特斯拉渦輪發電機設計與應用探討」榮獲第63屆中小學科學展覽會大會獎佳作暨「聯發科技創造無限可能獎」優等獎。如今又有黃宣穎、陳俞禎的研究在「2024永續能源創意實作競賽」中脫穎而出。

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