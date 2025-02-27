鼓勵終身學習 教育部再放寬學費補助每人每年最多6000元

鼓勵民眾終身學習，教育部再放寬學費補助對象。圖為屏東縣終身學習園區醃鹹菜課程。（資料照）

2025/02/27 16:58

〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵更多民眾終身學習，教育部再放寬「非正規教育課程學費補助」服務對象，「身心障礙者」及「新住民」的適用範圍擴大，符合資格皆可提出申請，每人每年獲學費補助最多6000元。

教育部終身教育司科長蔡忠武說明，身心障礙者修正擴大為「曾領有或現持有身心障礙證明，或最後教育階段領有各級主管機關核發之身心障礙學生鑑定證明者」，新住民則為「符合新住民基本法第二條第一項第一款至第四款及第二項規定者，亦即獲准在台工作居留或配偶為我國人民之外國人及中港澳人民等。

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民眾修習認可之非正規教育課程，得依比率申請學費補助，每人每年最高6000元，補助原住民100％，極重度及重度身心障礙者100％，中度身心障礙者70％，輕度身心障礙者及最後教育階段領有各級主管機關核發之身心障礙學生鑑定證明而未領有身心障礙證明者40％，低收入戶100％，新住民50％，未完成國民義務教育且年滿55歲50％。

蔡忠武表示，每年辦理1次，申請者需填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年3月15日前向地方政府教育局處提出，經地方政府教育局處複審後，再向教育部請款。

而為促進正規及非正規教育活動交流，鼓勵大學提供更具彈性的入學機會，蔡忠武說明，依「入學大學同等學力認定標準」規定，年滿22歲修習經認可課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，若不報考大學，亦可作為學分抵免或升遷考核的參考。

另為確保學習課程品質，通過認可的非正規教育課程，其內容皆相當於專科學校副學士班及大學學士班，開設的人文、藝術、社會或科技領域等相關課程，課程認可證明書有效期間3年，教育部統計111年至113年通過認證機構數計有189個，通過認證課程數計416門、通過認證學分數計873個。教育部提醒申請學費補助者，應自取得學分證明書日起1年內提出申請，逾期不受理，終身學習機構亦應協助學員提出申請，以維護學員權益。

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