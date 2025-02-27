台南六甲吉祥物公仔又推出2個 小鹿哥與小鹿妹今亮相

台南六甲區長陳啓榮（左起）、六甲國小校長蘇淑娟、六甲商圈總幹事黃冠銘展示六甲吉祥物公仔小鹿哥與小鹿妹。（記者楊金城攝）

2025/02/27 17:20

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區吉祥物公仔又推出2個，小鹿哥與小鹿妹今天（27日）在六甲落羽松林亮相，六甲區公所製作代言六甲產業、觀光的吉祥物增加到8個，公務機關最多。

六甲區長陳啓榮指出，六甲區自西元1661年明鄭時期鄭成功部將林鳳將軍屯墾開始發展，六甲附近以前並是梅花鹿棲地，公所在進入六甲的台一線路口設立銅製「六隻鹿」入口意象，在六甲多功能運動公園內也有鐵絲造型｢梅花鹿｣外，因此發想設計1對吉祥物公仔小鹿哥與小鹿妹來為六甲代言。

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六甲的特色產業有赤山米、火鶴、台灣鯛、蜂蜜，更有菁埔埤落羽松林知名景點，公所從2021年至今就創作了火鶴妹、稻子哥、鯛魚弟弟、蜜蜂妹妹、小羽姐姐、小松哥哥、小鹿哥與小鹿妹等8個吉祥物公仔，代言宣傳六甲產業觀光。

小鹿哥與小鹿妹今天在落羽松林亮相，6位哥哥、姊姊公仔現場一同展示，成為遊客拍照亮點，1次收齊8個六甲公仔。

陳啓榮說，六甲落羽松季佳評如潮，原定2月28日結束，因許多遊客請求延期，特地延長到3月9日，雖然落羽松目前多已凋零，但另有蕭瑟之美，盼為3月8日在後壁蘭花園區舉辦的台灣國際蘭展、3月14日白河林初埤木棉花季、3月15日學甲蜀葵花季接力行銷。

台南六甲落羽松季雖多已凋零，但應遊客請求，延長到3月9日。（記者楊金城攝）

六甲吉祥物公仔火鶴妹、稻子哥、鯛魚弟弟、蜜蜂妹妹、小羽姐姐、小松哥哥也在落羽松林展示。（記者楊金城攝）

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