阿里山花季「山櫻花」已盛開 31種櫻花花期到4月底

山櫻花已盛開，預計花期至3月上旬。（林業署提供）

2025/02/27 15:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕阿里山花季即將登場，農業部林業署今天（27日）表示，阿里山森林遊樂區有31種櫻花，目前山櫻花已經盛開、唐實櫻預計本月底陸續綻放，其它櫻花也會陸續綻放，花期可延續到4月底。

農業部林業及自然保育署嘉義分署說明，阿里山國家森林遊樂區擁有31種櫻花，目前山櫻花已盛開，唐實櫻預計2月底陸續綻放，最受矚目的染井吉野櫻將於3月中旬進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底。

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此外，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花將於4月上旬開花，花期可延續至4月底，園區內還有報春花、木蘭、山茶花、杜鵑、紫藤等多樣花卉，讓遊客在不同時期都能欣賞到阿里山的春日美景。

林業署說明，阿里山國家森林遊樂區一直是大眾矚目的賞櫻勝地，為提供便捷、舒適的出行體驗，嘉義分署呼籲，線上預先購買疏運套票（疏運轉乘專車車票及遊樂區門票）是暢遊阿里山的最佳選擇，線上購票通路亦較往年更加多元，包含「森林好好玩」、「阿里山easy go」、「雄獅旅遊」、「ibon 售票系統」、「易遊網」、「kkday」、「trip.com」均可購買，花季交管、購票等詳細資訊請參閱「阿里山花季2025」網頁（https://test-event.welcometw.com/alishan-cherry-blossom-season/）。

另外，交通部公路局為疏解假日賞花車潮，在3月8、9、15、16、22、23、29、30日、4月3日到4月6日，共計12個假日的上午6-11時實施台18線疏運管制措施，時段內66K至88.2K管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，另甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面「阿里山國家森林遊樂區臨時售票處」預先購買遊樂區門票。

阿里山國家森林遊樂區也將配合停車管理系統實施交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89-95K（往塔塔加方向）小客車臨時停車區停放，另設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站，並於阿里山轉運站設置散客售票處，以加速購票流程。

即時花況及公告訊息可關注「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、Instagram（@alishanforest）及下載「森遊阿里山APP」。嘉義分署提醒，進入山區時請遵守無痕山林原則，共同維護自然生態，並隨時留意天氣狀況及裝備準備，以確保安全、舒適的賞花體驗。

山櫻花已盛開，預計花期至3月上旬。（林業署提供）

香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花。（林業署提供）

香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花。（林業署提供）

香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花。（林業署提供）

除櫻花外目前遊樂區亦可欣賞到山茶花。（林業署提供）

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