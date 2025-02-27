竹北高鐵區下週移除170棵掌葉蘋婆樹 改種青楓，風鈴木或藍樹楹

掌葉蘋婆樹在新竹縣竹北市高鐵區當行道樹的景致，將從下週開始逐步走進歷史。（記者黃美珠攝）

2025/02/27 16:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市高鐵區部分行道樹使用開花期會散發強烈氣味的掌葉蘋婆樹，因此長期引發周邊民怨。竹北市公所研議後決定斥資近900萬，從下週一（3日）起施工移除全部170棵的掌葉蘋婆樹，改種青楓，搭配點綴風鈴木、或藍樹楹，以營造城市新風景。

竹北市公所表示，高鐵區一帶行道樹~掌葉蘋婆每逢開花期就飄散讓人不適的惡臭，多年來迭有民眾陳情希望能移除。竹北市公所受理後先是進行修枝，隨後召開說明會，最後取得共識更換樹種以解決。目前已到最後處理階段，自編近900萬，將從下週一啟動移除工程，預計於今年6月底前完成。

請繼續往下閱讀...

市公所表示，掌葉蘋婆自2009年高鐵開發單位完成種植後，由縣府管養近15年，後來才隨道路路權一併移交給公所接管。

這批讓民眾覺得困擾的掌葉蘋婆行道樹就分布在竹北東平、中興2個里內，總共有170棵。公所邀請樹醫做完樹況調查後，發現其根系生長發達，常常造成步道地磚隆起導致毀損。

其中有167棵的健康種況被樹醫認為「顯著不健康」、有3棵則被判定已經「嚴重不健康」，所以經召開說明會跟居民們充分溝通後達成共識，決定於今年花季到來前就先移除，替當地更新新的行道樹樹種。

竹北市公所表示，這次施工範圍有：嘉豐6路1、2段跟嘉豐9、10路等人行道區。而為打造四季皆具景觀變化的街道風貌，公所挑選青楓作為主要行道樹，因為它抗風、耐旱、生長緩慢，且根系穩定，不易影響人行步道。

此外，每處路口則點綴種植會開花樹種像是：風鈴木或藍花楹，當花期綻放時，停等紅綠燈的用路人就可欣賞美麗花海，替城市街景平添不一樣的美感。

至於移除後的170棵掌葉蘋婆樹，公所也將再思考有無其他可以循環再利用的方案，讓這170棵樹木依舊可以相伴在我們的生活中。

結實壘壘的掌葉蘋婆樹，開花期的濃烈氣味常讓人受不了。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法