蝙蝠躲進褲管 友人催買彩券笑稱「家來蝙蝠中頭獎」

廖姓草屯鎮民從長褲的褲管中找出活生生的蝙蝠。（廖姓民眾提供）

2025/02/27 16:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮廖姓民眾，今天突然有活生生蝙蝠躲進他的長褲褲管內，回到家才從褲管內找出來，他拍下蝙蝠並在臉書寫下蝙蝠奇遇記，好友們都催他快去買彩券，因為本月刮刮樂刮出1200萬元大獎的民眾，就是家裡飛來蝙蝠，不久即中大獎。

廖姓民眾是在中午在南投市舊議會周邊開車返家，開車時感覺褲管內有東西，而且異物似乎在大腿處，開車途中不方便查看，回到家後用手擠壓該包異物，該異物就慢慢被擠出褲管，擠出來的東西居然是一隻活生生的蝙蝠。

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廖姓民眾表示，該隻蝙蝠的體積比他的手掌還小一點，不知何時鑽進褲管內，且神奇的是自己渾然未覺，而蝙蝠鑽到大腿部位也沒有亂動，也沒有張口咬。台灣通常在夏天比較會看到蝙蝠，現在才要初春，且是白天時間，居然有蝙蝠出沒，對自己而言真的是奇遇。

廖姓民眾為蝙蝠拍完照後，趕緊到屋外將其放生，驚魂甫定後才在臉書PO文，他說，蝙蝠在東西方文化各有不同看法，台灣人視為福氣來了，而西方電影常把蝙蝠視為妖魔，吸血鬼電影中常會出現蝙蝠，新冠肺炎病毒也曾與蝙蝠連上關係，但寧願把自己跟蝙蝠的相遇，視為福氣來了。

廖姓民眾的褲管鑽進蝙蝠，其友人看了都嘖嘖稱奇，有朋友即告訴他，本月上旬台中市就有民眾家裡飛來蝙蝠，不久買刮刮樂彩券即刮中1200萬元，建議快去買彩券，應該會中頭獎。還有朋友要他集資開團買彩券，他要參一咖。

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