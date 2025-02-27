別塞在路上！阿里山花季3/10開始 上午有交通管制

阿里山花季重點疏運管制。（圖由公路局提供）

2025/02/27 15:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕阿里山花季即將在3月10日開始，並持續至4月10日，交通部公路局今天（27日）宣布，比照往年與農業部林業及自然保育署嘉義分署、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運業者等單位合作，將在花季前2天、從3月8日到4月10日期間的例假日，及連續假期的上午6時至11時進行交通管制，管制日共計12日。

公路局表示，為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含「7329高鐵嘉義站─阿里山」、「7322台鐵嘉義站─阿里山」、「1835台北轉運站─阿里山」、及「6739日月潭─阿里山」等4條路線。

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公路局表示，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，原價為200元。另外搭乘高鐵並搭配「台灣好行」嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

另外，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k（五虎寮橋下游約300公尺處）先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票，請先行統計完成團體遊客所需票種及備妥相關證明文件，以加速購票作業時間。

至於自行開車前往賞花的遊客，公路局表示，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小型車管制，除持有相關證明文件如工作證或住宿證明、營業載客計程車或特殊情形外，管制期間禁止小型車通行。

公路局表示，請遊客至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，疏運轉乘專車的車票於明（2/28）日零時起開放民眾預約購票，可於「森林好好玩」網站、「阿里山Easy Go」網站、「雄獅旅遊」網站、「KKday」網站、「Trip.com」網站、「易遊網」網站、「ibon」網站及全台統一便利商店，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合的班次預約購票劃位，再按預約時間搭乘疏運轉乘專車至阿里山國家森林遊樂區。

詳細資訊可至交通部公路局網站「114年阿里山花季疏運計畫」專頁中查詢，也可利用公路局所建置「智慧省道即時資訊服務網」及幸福公路App，先行查詢相關道路資訊。

阿里山花季可多使用大眾運輸。（圖由公路局提供）

阿里山花季開車賞花提醒。（圖由公路局提供）

阿里山花季購票提醒。（圖由公路局提供）

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