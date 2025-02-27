明獲救10週年 「上水的黑嬤上」T69黑琵再度現蹤

T69黑面琵鷺（繫腳環），再度現蹤，並換上了漂亮的繁殖羽。（圖由王徵吉提供）

2025/02/27 15:26

〔記者蔡文居／台南報導〕2015年因肉毒桿菌中毒事件獲救的T69黑面琵鷺，生態攝影家「黑琵先生」王徵吉暱稱是「上水的黑嬤上」（最美的歐巴桑），去年被目擊回到台南度冬後便消失無蹤，他苦尋了4個月，終於在昨天又發現牠，不僅換上了漂亮的繁殖羽，明天也剛好屆滿獲救10週年。

王徵吉表示，T69是2015年感染肉毒桿菌傷癒的6隻黑面琵鷺之一，野放後，他每年開始追蹤這批黑琵，最初還有看到2~3隻，但經過10年後，就只剩看到T69一隻，牠也是該次中毒事件後，迄今唯一生存下來的成員。

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王徵吉表示，T69每年都在台南安南區的土城與中國大連形人坨之間往返，在台灣度冬，在中國繁殖，估計至少育有20隻以上子女，堪稱是「上水的黑嬤上」。

2015年2月28日，台南市安南區土城一帶，因發生肉毒桿菌中毒事件，當時共有14隻黑面琵鷺受害，其中死亡8隻，救活了6隻，並分別繫上編號T64~T69的腳環。T69就是其中幸運救活的1隻。去年10月18日，台江國家公園的志工在七股曾文溪口主棲地發現了T69，王徵吉經過多日追蹤、守侯，於去年10月28日成功拍到牠的身影。

他說，此後，T69就不見蹤影，他四處追尋，一直到昨天才在城西焚化爐一帶的魚塭又發現牠的芳蹤，並換上了漂亮的繁殖羽，準備北返繁衍下一代，距當初中毒獲救，到明天剛好屆滿10週年。

當年中毒獲救的T69黑面琵鷺（繫腳環），迄今剛好屆滿10週年。（圖由王徵吉提供）

T69黑面琵鷺（繫腳環）估計至少育有20隻以上子女，被暱稱是「上水的黑嬤上」。（圖由王徵吉提供）

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