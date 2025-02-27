原民會推動輔導創新研發計畫 今年投逾600萬、5公司獲選

原民會推動輔導創新研發計畫，將針對優秀原住民族企業提供資金與輔導。（記者楊綿傑攝）

2025/02/27 15:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕為鼓勵原住民族公司以消費者需求出發思考創新策略，原民會推動輔導創新研發計畫，過去6年已扶植108家公司，今年也預計投入超過600萬元，並提供產官學研專業輔導資源，已有5家原住民族新創公司獲選，主題包括養殖、原住民族食材、部落文化等內容。

原民會表示，自107年起推動輔導創新研發計畫，盼帶動企業培育研發人才、累積研發能力，迄今已扶植96案共計108家公司，持續鼓勵原住民族公司透過創新活動，驅動企業朝向流程改造優化、開拓新市場、研發新產品及發展新事業或新商業模式，以應變市場高度競爭。

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原民會提到，今年徵選案件經過資格、書面初審及簡報複審等階段評選後，共有5家公司獲計畫扶植總計623萬3900元。除獲資金挹注，更將接受來自產官學研的專家諮詢與輔導，以引導原住民族公司投入研發活動，促進研發人才的培育及研發能力累積。

原民會指出，今年獲選公司提案內容涵蓋以環境永續方式量產養殖台灣原生蝦種技術開發、原住民族野菜萃取物應用於美髮行業、透過實境解謎遊戲活化部落、傳統食材產品創新研發、原住民族文化融入教育桌遊產品開發等項目。

原民會強調，將持續運用經濟發展政策工具，推動原住民族企業進行製程、產品或服務之創新研發計畫，提升原住民族產業競爭力及加速產業轉型與升級。

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