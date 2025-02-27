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    國光客運推連假買車票優惠 還可抽獎「PS5、禮券」

    國光客運今天（27日）宣布，推買車票加碼抽獎活動，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等，到3月2日止。（資料照）

    國光客運今天（27日）宣布，推買車票加碼抽獎活動，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等，到3月2日止。（資料照）

    2025/02/27 15:05

    〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就是228和平紀念日連續假期，國光客運今天（27日）宣布，推買車票加碼抽獎活動，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等，到3月2日止。

    國光客運表示，國光客運配合交通部政策，提供2月27日起至3月2日止提供中、長程地區及國五路線計35條，全票平均可享85折優惠，包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費優惠。

    國光客運配合「在地有腳」政策，為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

    同時，為使民眾於連假期間前往宜蘭地區更加便利，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票或基本里程免費，減少轉乘所需花費金額。

    國光客運表示，為提升民眾訂票便利性，今年度即日起在LINE官方聊天室導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票 APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。

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