擲飛機金厲害！ 台南西港國中拿全國第1名

中山國中學生手擲機，擲飛出夢想。（圖由南市教育局提供）

2025/02/27 15:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立科學工藝博物館主辦的第14屆全國手擲機飛行競賽，西港國中「西中SMY翱翔4號」奪得特優獎第1名，中山國中「中山SYM若緯的寶貝羊」獲得特優獎第2名，另海佃國中、西港國中及中山國中其他隊伍也獲優等、甲等及佳作等，成為大贏家。

西港國中參賽學生蔡博全說，從最初對手擲機一無所知，到能夠獨立製作，甚至思考如何讓飛行更穩定，這段學習歷程讓他深刻體會科學與實作的樂趣。他表示，這次比賽最具挑戰的部分是如何應對風向變化，透過不斷調整飛行角度與拋擲手法，才能讓飛機達到最佳狀態。

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中山國中參賽學生吳冠佑與鄭潔音則分享，比賽不僅是技術的比拼，更是一場需要團隊合作的挑戰。他們發現，除了學習飛行器製作，如何正確投擲飛機也是一門學問，手勢、力度、角度甚至當時的風向、風速都會影響飛行表現。他們時常遇到問題，但也因此與隊友建立了更緊密的合作關係，這種團隊精神成為比賽中最珍貴的收穫。

手擲機競賽不只是單純比拋擲距離與滯空時間，而是一場結合空氣動力學、力學等理論的科學挑戰。

西港國中指導老師黃新富表示，手擲機的製作並非簡單的拼裝，必須運用飛行科學原理，設計出最佳飛行結構。如何讓機體穩定飛行、延長滯空時間，每個細節都需要仔細推敲與測試，這樣的動手實作經驗，讓學生在國中階段便能接觸航空科學，培養探究精神與創意思考能力。

教育局長鄭新輝表示，手擲機競賽是一項融合科學理論與創新實踐的活動，南市一直積極推動科學教育，整合8所科技中心舉辦手擲機市賽，為學生提供多元學習與實踐機會，讓科學教育融入生活，成為學生實踐創意的舞台。

台南學子全國手擲機競賽奪冠。（記者洪瑞琴攝）

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