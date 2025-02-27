宣示宜蘭太平山林鐵復駛決心 三星公園仿真五分車啟用

宜蘭縣三星公園1：1比例尺打造的仿真五分車今天啟用。（記者江志雄攝）

2025/02/27 14:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星公園是昔日太平山森林鐵路三星車站的舊址，林鐵五分車停駛後闢為公園，三星鄉公所在此打造1比1的五分車模型今天（27日）啟用，每逢整點會360度旋轉，同步播放宜蘭民謠「丟丟銅」。鄉長李志鏞藉此宣示推動林鐵復駛的決心。

太平山林鐵1924年通車，1979年停駛，三星車站站址在1990年轉型成三星公園，2014年鄉公所設置高逾6公尺的搖搖洛克馬裝置藝術，更名為洛克馬公園，去年8月移除搖搖洛克馬，恢復三星公園，改設5.3公尺長、蒸汽火車頭造型的五分車，作為園區新亮點。

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三星公園五分車今天舉辦啟用記者會，李志鏞說，太平山林鐵停駛40多年後，三星鄉境的天送埤及大洲車站舊站轉型成觀光景點，如今三星公園也加入行列，展現地方上推動林鐵復駛的決心與企圖心。

三星公園五分車為鋼骨結構，包覆纖維強化塑膠，內建聲光效果，車上有名頭戴工程帽人偶向大家招手，每天上午8點到晚間8點整點時刻旋轉5分鐘，播放「丟丟銅」旋律，車內起霧機噴出煙霧，營造出蒸汽火車行駛的意象，園區另有為小朋友設計的五分車造型遊具。

李志鏞說，三星公園改造工程斥資300多萬元，保留原有綠地，增設五分車等多項設施，歡迎大家利用228連假造訪園區，體驗五分車噴煙霧、鳴笛的逼真場景。

宜蘭縣政府規劃太平山林鐵復駛，分別提出平地線、山地線可行性研究送交通部、農業部審查，行政院去年底召開會議後請縣府將2案整合成一案，再報交通部審查。目前相中五結鄉中里火車站作為台鐵與太平山林鐵轉乘車站，全案朝促參方向推動。

三星公園另有為小朋友設計的五分車造型遊具。（記者江志雄攝）

三星公園是昔日太平山森林鐵路三星車站的舊址。（記者江志雄攝）

三星公園五分車每逢整點會360度旋轉，同步播放宜蘭民謠「丟丟銅」。（記者江志雄攝）

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