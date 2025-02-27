國考報名費要漲價了！ 考選部：平均調幅25.8％

國考報名費要漲價了！考選部今說明，規劃平均調幅25.8％。（圖由考試院提供）

2025/02/27 14:36

〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試報名費要漲價了！考選部今（27）日表示，報名費10年未全面調整，隨基本工資、電價及物價水準上漲，辦理成本持續上升，考選業務基金近3年虧損累計達2.66億元，預估未來每年平均虧損1.1億元，考選業務基金恐將於116年上半年用罄，為確保國家考試穩健辦理，考選部規劃調整國考報名費，平均調幅約25.8％，預計自明（115）年各項國家考試開始適用，今年則維持不漲。

考選部今辦理「公務人員及專技人員二類考試規費收費標準修正草案」預告說明，國考報名費收費相對較低，公務人員高普考試單科報名費用約175元至260元，但同樣以測驗題及申論題為主的大學研究所與證照考試及測驗，多數單科約300元至650元，兩者已有明顯落差；另與公務人員高普考試報名費相近之大學學測，平均單科報名費用約210元至220元，大學入學各項考試部分收支如低收入戶及中低收入戶考生報名費、身障考生特殊試場及冷氣經費，均另由教育部編列預算。

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考選部表示，考選業務基金是為推動國家考選業務所設，基金來源主要為報名費收入，上次全面檢討調整是103年，已超過10年，加上自111年起擴大推動電腦化測驗，至今年已增加中醫師等7類科及增設花蓮、金門考區，高普考也陸續增設宜蘭、雲林、苗栗等考區，導致國家考試報名費收入已無法趕上試務成本增加，而因國家考試財務持續虧損，也導致命題、閱卷、監場等相關試務工作酬勞費用，以及學校場地租借費用無法調整，使試務辦理日趨困難，立委也要求改善。

考選部也說明，今年至116年推估每年平均虧損約為1.1億元，目前國家考試財務支應考試需求之存款僅約1.2億元，加上114年防疫撥補5千萬餘元，共約1.7億元，今年尚可平順舉辦考試，但因115年初國家考試財務可支應考試需求之現金餘額預估僅約7千萬元，若無其他經費挹注且維持現行報名費額不變，預計考選業務基金恐於116年上半年即將用罄，審計部、行政院主計總處及財政部均要求考選部應檢討報名費收費基準，以符合基金收支平衡目標。

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