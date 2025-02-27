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    苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼報名啟動 共譜愛的篇章

    今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，都深具地方特色和美好寓意，價值約25999元，諧音象徵「愛我久久久」。（記者張勳騰攝）

    今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，都深具地方特色和美好寓意，價值約25999元，諧音象徵「愛我久久久」。（記者張勳騰攝）

    2025/02/27 14:24

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗客家桐花婚禮，將於4月19日在三義鄉西湖渡假村登場登場，苗栗縣政府徵求36對新人佳偶在桐花喜宴中許下愛的誓言；縣府今年另在5月17日加碼舉辦單身聯誼活動，號召40位單身男女參加，苗栗縣政府文化觀光局昨召開記者會啟動，邀請去年參加單身聯誼進而共結連理的新婚夫妻參加，這對佳偶鼓勵單身男女報名參加，共譜愛的篇章，締結好姻緣。

    今年的桐花婚禮以「永結桐心」為主題，今年邁入第20年，迄今已有1394對佳偶在花樹下結為連理；3月3日上午10時開放網路報名，限額36對，苗栗組20對、全國組16對，單身聯誼活動限額40位，號召未婚單身男、女各20位參加，在3月14日白色情人節開放報名；由於桐花婚禮每年開放報名都呈現秒殺狀况，有意願參與的新人務必把握報名時間。

    今天的啟動儀式，副縣長邱俐俐致贈去年參加單身聯誼活動，進而共結連理的新婚佳偶陳以寰、劉惠琪蠶絲被，同時邀請他們一同參加此次桐花婚禮，在眾人見證下，百年好合、永結同心。陳以寰在苗縣府文觀局任職，劉惠琪是美髮設計師，兩人參加單身聯誼後交往半年後決定互許終身

    文觀局長林彥甫說指出，今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，都深具地方特色和美好寓意，價值約25999元，諧音象徵「愛我久久久」，有西湖渡假村平日雙人住宿券（含舊山線鐵道自行車套票）、新婚對戒、新婚電鍋、玫瑰精華保養組、手工蠶絲被」、喜餅禮盒。

    相關訊息可上「2025苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」或「苗栗玩透透」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/miaolitungether/）查詢或電洽037-372122活動小組詢問。

    今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，與會貴賓邀請有興趣者參加桐花婚禮，共譜愛的篇章。（記者張勳騰攝）

    今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，與會貴賓邀請有興趣者參加桐花婚禮，共譜愛的篇章。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府舉辦今年桐花婚禮啟動儀式，邀請有興趣佳偶參與，締結良緣。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府舉辦今年桐花婚禮啟動儀式，邀請有興趣佳偶參與，締結良緣。（記者張勳騰攝）

    陳以寰（右）、劉惠琪去年參加單身聯誼活動，交往半年後，進而步入禮堂，共結連理。（記者張勳騰攝）

    陳以寰（右）、劉惠琪去年參加單身聯誼活動，交往半年後，進而步入禮堂，共結連理。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（右）致贈去年參加單身聯誼活動，進而共結連理的新婚佳偶陳以寰、劉惠琪蠶絲被。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（右）致贈去年參加單身聯誼活動，進而共結連理的新婚佳偶陳以寰、劉惠琪蠶絲被。（記者張勳騰攝）

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