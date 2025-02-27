醫院急診壅塞衛福部提3對策 卓榮泰要求嚴格執行改善措施

醫院急診壅塞，衛福部日前提出強化分級就醫、病床調度3對策。行政院長卓榮泰今（27）日在院會指示，須嚴格執行改善措施，並將措施擴大適用到其他醫院，改善調控與分流制度。（圖由行政院提供）

2025/02/27 14:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕醫院急診壅塞，衛福部日前提出強化分級就醫、病床調度3對策。行政院長卓榮泰今（27）日在院會指示，須嚴格執行改善措施，並將措施擴大適用到其他醫院，改善調控與分流制度。對於人力問題，卓揆指出，目前已跟考試院就未來考用合一平台做初步討論，希望各部會都可加入。

針對醫院壅塞問題，卓榮泰日前邀請衛福部報告整備情形，衛福部也已提出醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，及強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。

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行政院發言人李慧芝今在院會後記者會時轉述，卓揆在院會中指示，衛福部應嚴格執行改善措施，且希望已經施行改善措施的院方可以延續，並盼藉此擴大適用到其他醫院，改善調控與分流制度。

卓揆會中也表達對醫護人員的感謝，尤其是在第一線急診的醫護人員，大家都非常辛苦與勞累。請院方注意醫護人員的工作環境與情緒，做出妥善照顧與心理協助。

在醫護人員的權益維護與津貼計算，卓揆指示，請衛福部應周延規劃醫護的權益維護，讓醫護工作尊嚴與延續性能得到普遍性滿足。針對衛福部提出改善措施，卓揆表示，除在已改善的院方能繼續施行外，也希望藉此經驗擴大適用到其他的醫院，建議改善調控或是分流的制度。

在醫護人員的增加，卓揆指出，在中長期計畫中，目前已跟考試院就未來考用合一的平台做初步討論，希望各部會都可加入，特別是衛福部，讓人才可以經過考用合一的平台挑選，可以有足夠人力來進行護理人員的工作。卓揆也進一步表示，短期部分要請衛福部跟各地方衛生單位共同協助國人，面對國人的需求。

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