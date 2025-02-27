義光教會申請北市定史蹟遭駁 文化局：較適用「不義遺址」範疇

北市文化局表示，文資委員居認為義光教會較適用「不義遺址」範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產作為替代。（圖擷取自義光教會臉書）

2025/02/27 14:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨立委范雲、張雅琳今（27日）偕義光教會牧師、民團和學者舉行記者會，揭露「林宅血案」遺址義光教會仍因缺乏專法，無法成為轉型正義保存與活化的重要場所；日前向台北市政府申請市定史蹟也遭駁回。對此，北市文化局表示，文資委員皆認為該址較適用「不義遺址」範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產作為替代。

文化局指出，去年10月收到教會方提出申請，對此相當重視且儘可能了解先前調查義光教會研究報告後，邀集文資委員辦理2次會勘，並進行充分討論。文資委員皆認為雖然義光教會不在先前中央促轉會公佈的全國不義遺址名單上，但應該較適用不義遺址範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產作為替代；委員也一致肯認義光教會場址在台灣史發展具有相當重要的象徵意義。

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文化局說，今年2月已將義光教會納入文化局舉辦北市人權場址導覽活動路線中，也由教會方協助解說場域歷史，獲得很好的迴響，未來也持續和教會方保持聯繫，共同為台灣過去人權歷史及歷史推動及記憶保存來努力。

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