新任衛福部食藥署長是他！ 食安專家姜至剛接棒

台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛正式接任食藥署署長。（食藥署提供）

2025/02/27 13:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署長懸缺一個多月後，終於拍板定案，今（27日）上午由傳聞已久的台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛正式接任，上午在食藥署舉行交接暨宣誓典禮，由衛生福利部邱部長泰源親自主持監交。

邱泰源表示，姜至剛不僅是腎臟科醫師，更精通食品安全、藥毒理學，還具法律碩士學位，是少見的「三刀流」專才。台大醫院院長吳明賢也親自出席典禮力薦，認為他能發揮專長，帶領食藥署持續推動重要業務。

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姜至剛為毒理界權威，曾多次協助政府處理食安事件，包括去年爆發的寶林茶室中毒案，他也應邀參與調查，外界多次盛傳他將接掌食藥署，如今傳聞塵埃落定。姜至剛也坦言，接下食藥署長一職責任重大，因為食藥署的四大核心「藥品、食品、醫療器材與化粧品」業務都攸關全民健康，未來將強化管理與科技應用，全面提升食安與藥品監管效能。

姜至剛說，「藥品」方面要強化供應鏈的穩定性，並推動生物製藥產業發展，鼓勵創新研發，帶動整體產業升級；「食品」方面更是不容馬乎，面對邦克列酸、諾羅病毒、仙人掌桿菌等生物性風險，將透過完善的GHP與HACCP制度，從源頭加強防範，而針對蘇丹紅、農藥殘留等化學性危害，則會運用AI監控技術，加上跨部會合作與吹哨者保護機制，快速揭發違法事件，防堵問題食品流入市面；至於「醫療器材與化粧品」，食藥署將加速與國際標準接軌，讓民眾使用更安心，同時提升台灣業者的國際競爭力。

姜至剛強調，將持續精進食品安全制度設計、發展數位監控及人工智慧技術、強化邊境查驗、落實源頭管理及中央地方合作稽查，並強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡等，帶領食藥署專業團隊一同努力、與時俱進，同時加強與各公協會及國內外機關構的溝通、協調與合作，持續透過「公私協力」與「自主規制」模式守護民眾安全，也盼社會各界給予食藥署支持與鼓勵。

食品藥物管理署今（27）日上午舉行代理、新任署長交接暨宣誓典禮，由衛福部長邱泰源（中）親自主持監交儀式，新任署長由國立台灣大學醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛（右）接任。（食藥署提供）

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