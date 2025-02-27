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    寒害災損 台中后里梨穗存活率低

    立委楊瓊瓔會勘后里高接梨梨穗。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔會勘后里高接梨梨穗。（記者張軒哲攝）

    2025/02/27 14:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕受到今年1、2月低溫寒流接力報到，波及后里高接梨穗生長，果農損失慘重。農糧署中區分署分署長徐煇妃今日表示，根據現勘結果判斷，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準，請農業局儘速彙整資料，報請農業部辦理現金救助，會加速公告作業程序，也請受到災損的農民朋友，在公告發出後盡速到所屬公所申報。

    立委楊瓊瓔今日上午邀集農業部台中區農改場、農糧署中區分署、台中市政府農業局、后里區公所及后里區農會等相關單位，前往后里區梨農果園實地會勘，關心農民受災情形。現場初步調查后里區高接梨災損率平均近3成，已達到天然災害現金救助標準，楊瓊瓔要求農業局儘速彙整資料，報請農業部辦理現金救助，減輕農民損失。

    后里區梨農從去年12月嫁接高接梨，當梨穗開花時，連續遇見1、2月強烈寒流來襲，造成梨穗生長停滯及落花等問題，梨農就開始展開補嫁架新梨穗的翻刀作業，部分梨園更有翻刀多達2次紀錄。后里果樹產銷班第四班班長林添償指出，今年寒流、強烈冷氣團一波接一波，首次嫁接的梨穗僅約1成存活，即使「翻刀」重新嫁接新梨穗，仍因寒害等天候因素存活率低。

    農業部台中區農業改場場長楊宏瑛表示，初估台中地區梨穗損失率平均超過3成，將會儘速依天然災害救助辦法啟動救助。

    楊瓊瓔說，高接梨是一年一收的農作物，若梨穗嫁接不成功，等於農民1年的心血都將白費，目前嫁接成本每公頃就要30萬元，補助金額遠遠不足，希望相關單位可以提高補助金額，幫助梨農減少損失金額。

    台中市農業局科長許哲銘表示，依農業天然災害救助辦法規定，高接梨每公頃現金救助6萬2000元，為減輕梨農復耕負擔，市府也補助復耕資材每公頃1萬元，可購置防治資材及有機質肥料等。

    后里高接梨梨穗存活率不佳。（記者張軒哲攝）

    后里高接梨梨穗存活率不佳。（記者張軒哲攝）

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