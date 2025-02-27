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    台灣好行推宜蘭套票499元起 暢遊礁溪還可享受日式泡湯

    台灣好行推宜蘭套票499元起，暢遊礁溪還可享受森林風呂的日式泡湯風情。（記者王峻祺攝）

    台灣好行推宜蘭套票499元起，暢遊礁溪還可享受森林風呂的日式泡湯風情。（記者王峻祺攝）

    2025/02/27 14:12

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣好行巴士推出全新「宜蘭就好行」499元起旅遊套票，共分礁溪與冬山河2條路線，其中最低499元就能暢遊礁溪1整天，不僅可到森林風呂享受泡湯樂趣，更贈送下午茶，還能把麻糬及金柑面膜帶回家，即日起優惠至5月底。

    台灣好行與首都和葛瑪蘭客運合作，鼓勵民眾搭乘大眾運輸暢遊宜蘭，這次鎖定礁溪及冬山鄉，邀遊客探索宜蘭的自然美景與文化瑰寶，可療癒泡溫泉，也能品味宜蘭藝術，並享受在地美食和手作體驗。

    「宜蘭就好行」台灣好行旅遊套票，涵蓋1日遊、雙人2日遊等多樣化選項，價位從499元至2880元不等，其中礁溪線以泡湯旅遊行程為主，冬山河線則是體驗傳統藝術，走訪宜蘭傳藝中心外，還可參加手作體驗皮革及品茶，並享有知名伴手禮。

    北部民眾若要搭乘國道往返宜蘭，選購699元以上套票方案就能上路，2人成行留宿宜蘭一晚，最低也只要2580元起，包括享有國道客運來回車票、礁溪或冬山河線無限次搭乘1日券，以及住宿、門票和下午茶，優惠內容相當豐富，提供食宿行及購物服務。

    其中超受歡迎的礁溪線溫泉樂活套票，499元就可享受礁溪溫泉與悠閒午後茶時光，包括台灣好行礁溪線1日券、森林風呂泡湯、下午茶、金泉水嫰金柑面膜及聯全麻糬等，並贈送合作店家購物優惠與指定住宿300元現金折抵券。

    日式和風設計的森林風呂，位於礁溪溫泉公園內，泡湯場地寬敞，男女裸湯還會定期更換，深受國內外遊客喜愛，在綠意盎然下享受大自然的洗滌，加上溫泉為弱鹼性的碳酸氫鈉泉，色清無味，浴後皮膚還會變得光滑有清涼感。

    台灣好行巴士推出全新「宜蘭就好行」499元起旅遊套票，共分礁溪與冬山河2條路線。（記者王峻祺攝）

    台灣好行巴士推出全新「宜蘭就好行」499元起旅遊套票，共分礁溪與冬山河2條路線。（記者王峻祺攝）

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