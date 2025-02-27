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    年後轉職求職潮！桃市就服處3月7場徵才 最高薪資上看10萬元

    桃市府就業職訓服務處3月將舉辦7場徵才活動，總計邀請150家以上廠商參與，釋出超過7000個職缺。（就服處提供）

    桃市府就業職訓服務處3月將舉辦7場徵才活動，總計邀請150家以上廠商參與，釋出超過7000個職缺。（就服處提供）

    2025/02/27 13:39

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕年後有一波轉職、求職潮，桃市府就業職訓服務處3月將舉辦7場徵才活動，總計邀請150家以上廠商參與，釋出超過7000個職缺，其中，順風速運外務司機最高薪資達10萬元。

    就服處表示，參與廠商包括統聯客運、欣興電子、景碩科技、台灣玻璃、統一速達、全家便利商店、光泉牧場、台灣水泥、六福村、順豐速運、台灣卜蜂、日月光、康是美、FEDEX、麥當勞、大潤發、台灣華可貴、馬士基物流、安橋保全、首都客運、台灣順豐、好樂迪、天下為公、台灣三洋電機等知名企業，釋出各類、多元職缺。

    就服處表示，7場次徵才活動分別為3月5日（週三） 陸光市民活動中心（八德區陸光街50巷1號），新住民亮點場，上午11點到下午3點，30家廠商參與、釋出1500個職缺；3月7日（週五）過嶺市民活動中心（中壢區松勇二街61號），下午1點到3點30分，24家廠商參與、釋出950個職缺；3月12日（週三）中壢就業中心（中壢區新興路182號），上午9點到12點30分，30家廠商參與、釋出850個職缺。

    3月13日（週四）中正光興市民活動中心（桃園區廈門街62號1樓），下午1點到3點30分，28家廠商參與、釋出900個職缺；3月19日（週三）山頂市民活動中心（龜山區明興街36號），下午1點30分到3點30分，18家廠商參與、釋出850個職缺；3月21日（週五）大新市民活動中心（蘆竹區大新路32號1樓），下午1點30分到3點30分，18家廠商參與、釋出600個職缺；3月27日（週四）龜山區公所3樓大禮堂（龜山區中山街26號3樓），青銀共創亮點場，上午10點到下午2點，40家廠商參與、釋出2200個職缺。

    就服處表示，現場提供青年安薪就業讚、中高齡及高齡勞動力再運用獎勵、婦女再就業等多種方案諮詢及登記，經桃園市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，詳情可洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃市府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖（https://jobmap.tycg.gov.tw/）查詢。

    桃市府就業職訓服務處3月將舉辦7場徵才活動，總計邀請150家以上廠商參與，釋出超過7000個職缺。（就服處提供）

    桃市府就業職訓服務處3月將舉辦7場徵才活動，總計邀請150家以上廠商參與，釋出超過7000個職缺。（就服處提供）

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