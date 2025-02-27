泰國客愛賞櫻泡湯、小火車 觀光署鎖定宣傳南台灣

交通部觀光署在泰國宣傳南台灣觀光，台灣觀光宣傳列車行經泰國曼谷市區。（圖由觀光署提供）

2025/02/27 13:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署爭取泰國客來台，以台灣南部為主題，邀請泰國知名攝影師與塗鴉藝術家，2月起於首都曼谷空鐵、地鐵推出觀光廣告，泰國國家地理（National Geographic）也將到南台灣拍攝，將台灣南部之美帶給泰國觀眾。

泰國來台旅客去年約40萬人次，是台灣主要客源國之一。觀光署今年邀請泰國演員Alek（提拉達·邁特瓦拉育Teeradetch Metawarayut）擔任對泰市場台灣觀光代言人，拍攝觀光微電影《ไต้หวันมะ－Taiwan（na） Go with Me?》（中譯：台灣嗎？），頗受好評。

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觀光署表示，泰國民眾喜愛來台賞櫻、泡湯、搭阿里山火車，並對台南國立台灣文學館等歐陸風格歷史建築感到興趣；為貼近泰國民眾旅遊偏好，並強化旅客探索台灣南部新興景點意願，邀請泰國知名攝影師Kan Kankavee及塗鴉藝術家Benzilla（Parinya Sirisinsuk），以泰國旅客視角為台灣南部觀光創作一系列宣傳。

兩位創作者親自挑選景點，地點涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，並搭配台灣觀光新品牌「TAIWAN, Waves of Wonder」，以台灣四季必玩與五大旅遊亮點（美食、景點、自行車、部落、鐵道）為主題，透過設計將部分空拍素材打造3D視覺效果，提供泰國民眾沉浸體驗台灣之美。版位包括列車車體、車廂內部及車站包站廣告。

搭配泰國曼谷大眾運輸廣告，觀光署同步於線上展開行銷活動，邀請泰國民眾拍攝列車廣告並上傳至觀光署駐曼谷辦事處臉書粉絲專頁，完成指定條件即可參加抽獎。

配合潑水節（宋干節）的出境旅遊旺季，廣告自2月起陸續露出，泰國曼谷MRT Chatuchak Park站為2至3月、BTS空鐵列車2至4月、BTS Saladaeng站4至5月，以及MRT地鐵列車5至7月。

另外，觀光署邀請泰國國家地理團隊，2月24至29日來台拍攝取材，相關內容預計4至6月於泰國露出。

交通部觀光署在泰國宣傳台灣觀光，於曼谷市區BTS空鐵與MRT地鐵交會車站設置包站廣告。（圖由觀光署提供）

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