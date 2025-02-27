台日共享優良產品 竹縣湖口農會與日本北海道新篠津村農協簽訂合作

新竹縣湖口鄉農會理事長陳壂全（右2）、日本北海道新篠津村農協代表李是組合長長屋光一（左2）互相展示彼此的友好、互助發展的盟約。（記者黃美珠攝）

2025/02/27 15:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉農會今天早上在湖口好客文創園區歡迎來自日本北海道的新篠津村農業協同組合，雙方各自由理事長陳壂全、代表理事組合長長屋光一共同簽約，分由農業部政務次長胡忠一、日本台灣交流協會副代表服部崇、新竹縣副縣長陳見賢等到場見證。

胡忠一說，新篠津村農協在北海道是最大的稻米產區，每個農民擁20公頃土地，是北海道最大的稻米生產農協，該地稻米有Global G.A.P.（全球優良農業規範）認證，平常的稻米也有減少農藥和肥料的使用，是當地有名的特色品牌。

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新篠津村農協跟新竹縣一樣也有推農民直銷站，雙方的「建交」可以給我們的農會很多的相關交流和學習。

胡忠一也跟日方介紹說，湖口是台灣很重要的生產基地，其稻米可經生產履歷追溯的面積廣達120公頃外，另還產有茶葉、西瓜、芋頭、養豬、蔬菜等。

他說，湖口農會生產的稻米，過去3年出口1200公噸到日本，特別是今年日本的稻米生產不足，到今年9月之前一直日本都會缺米。而台灣的稻米其實都是日本的專家帶進來，再經農業改良場、試驗所研發出來的，所以台灣米的品質和口感都跟日本的很像，全球找不到第2個這麼類似的國家。

陳見賢說，日本的檢驗素來嚴格，對農藥殘留的檢驗更比其他國家把關嚴謹。2020年、2024年，湖口農會先後外銷3200公噸、1200公噸的稻米去北海道，可見湖口米的品質備受肯定。

服部崇說，去年日本對台灣出口的金額大概是1700億日幣，位居日本出國第3高國家，台灣對日本出口的金額也高達6.5億美元，日本也是台灣出口第3重要國家，由此可見雙方的貿易非常活躍。

日本去年開放台灣紅肉火龍果還有養殖的龍虎斑進入日本，台灣也放寬日本食品放射性物質的規定，雙方都透過鬆綁法令來持續擴大彼此的貿易交流。

該協會為擴大日本食品的出口，2023年成立出口諮詢平台，以此支持日本相關業者出口，他希望湖口農會和新篠津村農協的簽約交流，可以讓台、日雙方都可以享用到彼此優秀的食品，也期待雙方能多多把自己有特色的產品互相介紹給兩國的消費者認識。

新竹縣湖口鄉農會理事長陳壂全（右2）、日本北海道新篠津村農協代表李是組合長長屋光一（左2）締約後互贈紀念品。（記者黃美珠攝）

農業部政務次長胡忠一（左5）、日本交流協會副代表服部崇（左4）、新竹縣副縣長陳見賢（右6）共同見證湖口農會和日本北海道新篠津村農協的友誼。（記者黃美珠攝）

簽約現場展示的湖口農會特色產品。（記者黃美珠攝）

日本北海道新篠津村農協也把自家特色農產品帶到湖口跟國人見面。（記者黃美珠攝）

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