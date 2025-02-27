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    農村趣！ 228連假前2天來嘉義「玉米之鄉」闖迷宮

    御良田玉米生產合作社對面「玉米迷宮」局部空拍圖。（圖由謝勝麒提供）

    御良田玉米生產合作社對面「玉米迷宮」局部空拍圖。（圖由謝勝麒提供）

    2025/02/27 13:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府2月28日、3月1日兩天將在義竹鄉中平村舉辦「農村再生社區成果展暨農村再生執行計畫—春日地嘉・玉米好行」成果展，義竹硬質玉米種植面積冠全國，被譽為「玉米之鄉」，這次活動安排別出心裁的「玉米迷宮」，歡迎大家走進比人高的玉米田來場冒險體驗，享受農村田野間的樂趣。

    縣府農業處指出，活動分成「農村生活文化」與「農村生產生態」兩大展區，展示農村環境改善、文化保存、產業活化與生態保育等成果，內容包括文創農產品、手工藝品等，結合傳統風味與現代設計；現場也規劃農村社區文化與生態體驗遊程，讓民眾更深入了解農村。

    農業處表示，成果展呼應農業部「1+N」跨社區發展政策，結合義竹鄉中平、東過、埤前、頭竹等等社區舉辦玉米迷宮闖關、農村奧運競賽及放鴿笭文化體驗等親子活動，並設計農業廢棄物再生DIY體驗，適合全家大小一同玩樂。

    中平村長謝勝麒說，義竹硬質玉米種植面積逾2000公頃，處處可見比人還高的玉米田風景，這次特別規劃玉米迷宮，讓大家穿梭玉米田間，保證緊張又刺激樂無窮；還有推草球體驗，可別小看這顆大草球，在田間可是完全不受控，考驗大家的體力與判斷力，真的很好玩。

    謝勝麒透露現場還有一隻「玉米牛」神秘佳賓，原來是隻誤闖玉米田的小牛，橫行中平村多日，由嘉義縣家畜疾病防治所動保人員出動麻醉槍才制伏，迄今沒有人出面認領，只能暫時先收養。

    活動時間為2月28日下午1點到下午4點半，3月1日上午10點到下午4點半，地點在嘉義縣御良田玉米生產合作社（義竹鄉中平村82號）。

    闖入玉米田的無主小牛。（記者蔡宗勳翻攝）

    闖入玉米田的無主小牛。（記者蔡宗勳翻攝）

    御良田玉米生產合作社對面的「玉米迷宮」。（記者蔡宗勳攝）

    御良田玉米生產合作社對面的「玉米迷宮」。（記者蔡宗勳攝）

    御良田玉米生產合作社對面的「玉米迷宮」。（記者蔡宗勳攝）

    御良田玉米生產合作社對面的「玉米迷宮」。（記者蔡宗勳攝）

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