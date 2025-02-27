四接環評通過 謝國樑：遺憾基隆市民安全顧慮都未著墨

環境部環評大會審查通過台電協和發電廠更新改建計畫，謝國樑受訪批評，遺憾大會與委員對基隆市民安全顧慮一點著墨都沒有。（基隆市政府提供）

2025/02/27 14:37

〔記者陳奕劭／基隆報導〕環境部環評大會昨天（26日）審查通過台電協和發電廠更新改建計畫（天然氣第四接收案）。對此，基隆市長謝國樑今天（27日）批評，環評大會並沒有針對基隆市民關心的議題有更多著墨，市府將組專案小組，嚴格把關未來建使照的審核，如何確保安全，會是審核四接申請最重要的因素。

謝國樑表示，環評大會並沒有針對基隆市民關心的安全相關議題有任何著墨就一致通過決議，但市民對安全的顧慮，以及興建時如何確保安全的問題並沒有得到解決，遺憾環評大會與委員一點著墨都沒有。

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他指出，市府會成立專案小組嚴格審核四接的使建照，必須要讓市民感覺到，在市區中心興建儲油槽這樣的設施，不會到影響市區和周邊民眾的安全，他上個月去新加坡考察，發現儲油槽離市區仍有一定程度的距離，如何確保安全，將是未來專案小組審核相關申請的最重要考量。

謝國樑強調，「四接」是國家重要議題，審查時都會要求環境部無論是現勘、審查都必須陪同，確保現場的穩定與安全。

傳出基隆市政府最快下週四（3月6日）展開現勘，謝國樑說，他今天有跟環保局通過電話，目前還沒有掌握到具體會勘的時間，待現勘日期確定後會對外通知；環團昨天在大會質疑台電隱匿協和電廠有土壤、地下水汙染超標，謝國樑說，會依職權邀請環境部一起了解，進一步了解後再向大家報告。

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