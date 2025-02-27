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    露營場污水管理3月上路 環境部：國內7成以上業者都合格

    為確保自然環境不被影響，環境部推露營場污水管理。（資料照）

    為確保自然環境不被影響，環境部推露營場污水管理。（資料照）

    2025/02/27 13:35

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為確保露營場排出的污水不影響周遭環境品質，環境部將於3月起推動露營場污水管理，環境部水質保護司今（27日）表示，露營場產生的污水和居家污水類似，管理規定並未加嚴，也指出目前國內有7成以上的露營場都合乎將上路的規定，未來也將持續輔導露營場處理污水。

    露營風興起，但露營過程產生的污水若沒有好好處理，可能眼睛看著青山綠水，鼻子聞到的是陣陣異味，為維護自然，環境部3月起規定露營場必須新增污水收集處理，環境部水質保護司司長王嶽斌表示，該規定的管理方式與一般家戶相當，以無痕露營型態採彈性友善低度管理，地方環保機關亦仍持續配合觀光主管機關，強調該規定以宣導輔導合法化為主，非以處分為目的，循序漸進管理，達到環境保護與觀光發展雙贏目標。

    目前國內合法的露營場超過1800家，其中約1700家的露營場都位於河川中上游或者靠近水體區，王嶽斌表示，站在維護水資源的角度，希望盡可能不要因露營產生的污水不影響環境，因此才會訂定相關規定，不過就之前調查，國內超過7成的業者都符合規定，之後會陸續跟地方環保局輔導業者，也呼籲民眾到露營場露營，一同愛護山林，包含事前預備處理好食材，不使用一次性餐具，清洗餐具前先擦拭油脂，使用環保標章產品，做好回收分類垃圾帶下山等友善行為。

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