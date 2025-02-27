廢棄辦公桌藏紅包4萬餘元 南投清潔隊員拾金不昧

南投藍姓市民已過世父親將3個內有4萬5800元紅包藏抽屜夾層，幸好南投市清潔隊員拾金不昧，順利歸還。（南投市公所提供）

2025/02/27 13:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投市公所清潔隊沈姓隊員，昨（26日）在收運大型廢棄物時，發現廢棄的辦公桌抽屜掉出內有現金的紅包，經計算多達4萬5800元，隊員馬上通報隊部，立即聯絡藍姓失主前來領回，市長張嘉哲大讚隊員拾金不昧，展現職業誠信與高尚品德，將予以記嘉獎並公開表揚。

南投市公所清潔隊隊員沈志豪，昨日下午接獲南投市民預約收運大型廢棄傢俱服務，當時沈員前往搬運時，1張辦公桌內的抽屜夾層掉出紅包袋，因戴著手套妨礙觸感、又是厚紙的紅包袋，當下認為只是空的，隨即撿起並丟上車，當作垃圾一併載回。

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沈員回到隊部後，又發現辦公桌抽屜掉出2個紅包袋，引起他的好奇心，打開一看，驚訝發現裝有大筆現金，趕緊通報隊長及帶隊班長，聯繫藍姓失主。

藍姓失主到場後馬上認出其中1個紅包袋，是2年前過年時包給爸爸的紅包，才驚覺這些錢是父親藏在抽屜深處的紅包錢，家人跟自己完全不知情，父親已在今年初過世，讓他感觸良多，也非常感謝清潔隊員的拾金不昧。

南投市清潔隊隊長林晉毅表示，當時考量這筆錢可能對失主極為重要，立即按照程序通報政風單位，確保拾獲財物的歸還程序公開透明。

南投市長張嘉哲指出，對於清潔隊員而言，這是一筆不小的錢財，沈員撿到財物不據為己有，展現誠實且盡責的工作態度，精神令人敬佩，值得喝彩。

南投市公所清潔隊沈姓隊員，26日在收運廢棄的辦公桌，發現內藏4萬5800元現金的紅包。（南投市公所提供）

南投市清潔隊隊長林晉毅（左），將隊員拾獲的4萬5800元歸還失主。（南投市公所提供）

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