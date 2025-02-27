勇敢追求夢想 她從家庭主婦成為化學槽車司機

小倩成功成為化學槽車駕駛，開創屬於自己的人生道路。（圖由南市社會局提供）

2025/02/27 13:30

〔記者蔡文居／台南報導〕長期擔任家庭主婦的小倩（化名），面臨生活困境並與社會逐漸脫節，從2019年開始在台南市擔任代賑工，透過參與南市社會局的各項脫貧自立方案，她選擇迎接挑戰，決定發展第二專長，並成功進入化學槽車駕駛的職場，開創屬於自己的人生道路。

南市社會局於113年度，以陪伴女性成為化學槽車駕駛的故事，獲得行政院性別平等處「性別平等故事獎」複評資格，透過影片展現女性如何突破性別刻板印象，勇敢追求夢想並實現職業生涯轉變的歷程。

請繼續往下閱讀...

故事的主角小倩，是一名家庭主婦，面對生活困境，她並未被擊倒，透過自己的努力，成功成為一名化學槽車司機；在男性與女性員工比例高達120比3，且充滿性別刻板印象的職場，小倩並沒有因此退縮，她將這些偏見化為激勵，努力突破性別界限，從家庭主婦成為成功的職場女性，開創屬於自己的人生道路，逐步克服經濟困境，重新發現了自我價值。

市長黃偉哲表示，小倩勇敢實現夢想，打破職業的性別刻板印象，努力展現自我，值得肯定。市府將繼續落實及協助弱勢家庭，實現脫貧自立的目標。小倩正是我們努力推動性別平等與脫貧自立方案的最佳代表，她的經歷不僅激勵了自己，也將啟發更多人，彰顯女性在多重角色中的蛻變與成長。

南市社會局表示，目前南市辦理各項脫貧自立方案，包含「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「南市社會局就業獎勵補助計畫」及「職涯GPS—青年脫貧導航方案」等，協助弱勢家戶提升技能、累積資產，達成脫貧自立的目標。

小倩透過參與南市社會局的各項脫貧自立方案，決定發展第二專長，並成功進入化學槽車駕駛的職場。（圖由南市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法