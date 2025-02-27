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    228連假將展開 台南永康警16:00起加強交通執法

    228連續假期將展開，台南永康警方今天下午4時起加強交通疏導及執法取締。（圖由永康警分局提供）

    228連續假期將展開，台南永康警方今天下午4時起加強交通疏導及執法取締。（圖由永康警分局提供）

    2025/02/27 13:16

    〔記者劉婉君／台南報導〕228和平紀念日連續假期即將開始，車流預計傍晚湧現，台南市永康警分局將於今（27）日下午4時起，於國道1號永康、大灣2處交流道及重要路口等12處，實施交通疏導，並連續4晚針對易酒後駕車及危險駕車路段，加強交通執法，取締違規。

    永康警分局交通組長葉敏旭表示，今天下午開始，將對永康及大灣交流道等12處重要路口周邊進行嚴密車流監控，並配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態，遇有交通壅塞或事故發生即時通報疏處，也透過警廣廣播即時提醒用路人及早改道通行，以減少交通壅塞事件發生。

    而為了避免酒後駕車產生憾事，分局也將連續4天規劃夜間取締酒後駕車專案性勤務，運用守望、巡邏、路檢及臨檢等方式，對於特種行業場所，實施大規模臨檢，並針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用路檢方式，取締惡性重大交通違規。

    永康警分局分局長顏勤峰呼籲，連假假期，警方白天疏導交通，夜間針對易發生酒駕違規路段、時段，提高執法密度與強度，也會並針對路口不停讓行人、人行道違規（臨時）停車、行人違規等嚴格執行，以確保連假期間交通順暢、民眾平安，請民眾勿有僥倖心態。

    228連續假期將展開，台南永康警方今天下午4時起加強交通疏導及執法取締。（圖由永康警分局提供）

    228連續假期將展開，台南永康警方今天下午4時起加強交通疏導及執法取締。（圖由永康警分局提供）

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